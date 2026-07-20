Vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, au devenit părinți pentru a patra oară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:31

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția sa, Usha Vance, au anunțat duminică nașterea celui de-al patrulea copil al familiei, un băiat. Informația a fost transmisă de agențiile internaționale Reuters și dpa.

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