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Vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, au devenit părinți pentru a patra oară

JD Vance / Usha

JD Vance / Usha

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:31

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția sa, Usha Vance, au anunțat duminică nașterea celui de-al patrulea copil al familiei, un băiat. Informația a fost transmisă de agențiile internaționale Reuters și dpa.

Băiețelul, care a primit numele Alec Neel Vance, s-a născut duminică la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, statul Maryland, una dintre cele mai importante unități medicale din Statele Unite.

Anunțul a fost făcut chiar de JD Vance printr-o postare publicată pe platforma X, în care vicepreședintele american și-a exprimat recunoștința față de echipa medicală care a asistat nașterea.

„Alec Neel Vance s-a născut astăzi la Walter Reed. Suntem recunoscători medicilor și întregului personal medical pentru grija și profesionalismul de care au dat dovadă față de familia noastră”, a transmis oficialul american.

JD și Usha Vance mai au împreună trei copii, iar nașterea celui de-al patrulea copil marchează un nou moment important în viața familiei vicepreședintelui SUA. De la preluarea mandatului, JD Vance a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei și despre rolul pe care aceasta îl joacă în viața sa personală și profesională.

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