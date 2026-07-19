Ucraina acuză Rusia după lovirea unei nave comerciale turcești în Marea Neagră. Cinci marinari au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 22:50

Escaladarea conflictului din Marea Neagră continuă cu un nou incident grav. O navă comercială aparținând Turciei, care transporta cereale și naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, a fost lovită de trei rachete rusești în timp ce părăsea zona de luptă, potrivit autorităților ucrainene.

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