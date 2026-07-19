Ucraina acuză Rusia după lovirea unei nave comerciale turcești în Marea Neagră. Cinci marinari au murit

Escaladarea conflictului din Marea Neagră continuă cu un nou incident grav. O navă comercială aparținând Turciei, care transporta cereale și naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, a fost lovită de trei rachete rusești în timp ce părăsea zona de luptă, potrivit autorităților ucrainene.
Marina ucraineană anunță că în urma atacului și-au pierdut viața cinci membri ai echipajului, iar alți cinci sunt dați dispăruți. Opt persoane au fost evacuate și transportate la un spital din Odesa.
Kievul acuză Rusia că a atacat deliberat o navă civilă
Potrivit Marinei ucrainene, cargoul nu era înarmat și nu reprezenta nicio amenințare militară în momentul în care a fost lovit de cele trei rachete de croazieră.
„Este vorba de un nou atac deliberat al Rusiei împotriva unei nave civile neînarmate, care arbora pavilion străin şi nu reprezenta absolut nicio ameninţare militară. Acest atac constituie un act de terorism împotriva navigaţiei paşnice şi o încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar”, a declarat marina ucraineană.
La bord se aflau marinari sirieni și indieni
Ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a precizat că echipajul era format din cetățeni sirieni și indieni.
Potrivit acestuia, printre victime se află și un căpitan ucrainean.
„În timp ce lumea încă reacţionează la brutalul atac nocturn al Rusiei asupra Kievului, Moscova îşi continuă campania de teroare pe tot parcursul zilei”, a afirmat Andrii Sîbiga.
Atacul vine după bombardamentele asupra Kievului
Incidentul s-a produs la doar câteva ore după atacul lansat de armata rusă asupra capitalei Ucrainei.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat aproximativ 20 de rachete balistice asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, o persoană a fost ucisă, iar alte 16 au fost rănite.
Bombardamentul a avut loc la o zi după atacurile desfășurate de forțele ucrainene asupra unor ținte din Rusia.
Marea Neagră rămâne una dintre principalele zone de confruntare
Infrastructura portuară din regiunea Odesa continuă să fie vizată frecvent de atacurile rusești.
Marți, autoritățile ucrainene au anunțat că loviturile lansate asupra unei nave civile aflate într-un port din regiunea Odesa și asupra altor două nave care navigau în Marea Neagră s-au soldat cu trei morți.
În același timp, armata ucraineană și-a intensificat în ultimele zile atacurile asupra navelor din Marea Azov, rută importantă pentru exporturile agricole ale Rusiei și pentru aprovizionarea Peninsulei Crimeea.
Pe fondul escaladării tensiunilor, ministrul turc de Externe declara, joi, la Kiev, că Ankara nu dorește extinderea războiului în regiunea Mării Negre și că își intensifică demersurile diplomatice pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina.