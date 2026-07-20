Putin ar căuta o „nouă victorie” după eșecul din Ucraina: Polonia și țările baltice, posibile ținte ale Kremlinului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:08

Rusia ar putea încerca să provoace o nouă criză în regiunea baltică sau în Polonia, pentru a compensa lipsa unei victorii în războiul din Ucraina, avertizează ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas. Oficialul susține că presiunea tot mai mare asupra Kremlinului ar putea determina Moscova să caute o altă confruntare, în timp ce Lituania își întărește securitatea în jurul infrastructurii critice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vladimir putinRusia