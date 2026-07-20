Putin ar căuta o „nouă victorie” după eșecul din Ucraina: Polonia și țările baltice, posibile ținte ale Kremlinului

Rusia ar putea încerca să provoace o nouă criză în regiunea baltică sau în Polonia, pentru a compensa lipsa unei victorii în războiul din Ucraina, avertizează ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas. Oficialul susține că presiunea tot mai mare asupra Kremlinului ar putea determina Moscova să caute o altă confruntare, în timp ce Lituania își întărește securitatea în jurul infrastructurii critice.
Lituania avertizează că Rusia ar putea viza regiunea baltică și Polonia
Robertas Kaunas consideră că războiul din Ucraina nu a evoluat așa cum și-a dorit conducerea de la Moscova, iar lipsa unui succes clar începe să ridice semne de întrebare inclusiv în interiorul societății ruse. În opinia sa, Kremlinul are nevoie de un nou episod de escaladare pe care să îl poată prezenta drept o victorie.
„Pentru că războiul din Ucraina nu se desfășoară așa cum a planificat Rusia, aceștia nu sunt capabili să câștige, iar astăzi exploziile răsună chiar în Rusia, există penurie de combustibil [...] Societatea rusă deja pune sub semnul întrebării regimul Kremlinului de ce se întâmplă acest lucru și unde este victoria promisă”, a declarat Kaunas.
Ministrul lituanian al Apărării a indicat regiunea baltică și Polonia drept cele mai apropiate zone în care Rusia ar putea încerca să creeze tensiuni. Acesta a legat riscul unei noi provocări de nevoia Kremlinului de a arăta că păstrează inițiativa, în ciuda dificultăților întâmpinate în Ucraina.
„Kremlinul, Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie, iar regiunea baltică și Polonia sunt cea mai apropiată țintă”, a adăugat el, conform presei străine.
Rusia ar putea testa unitatea NATO prin atacuri asupra infrastructurii
Avertismentul vine după ce președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a confirmat informațiile potrivit cărora Rusia ar putea pregăti provocări în Polonia sau în statele baltice. Scopul unor astfel de acțiuni ar fi testarea reacției și a unității NATO, într-un moment în care tensiunile dintre Moscova și Occident rămân ridicate.
Evaluările se bazează pe date din zona serviciilor de informații și includ scenarii privind atacuri asupra infrastructurii critice. Acestea ar putea fi desfășurate atât prin mijloace militare convenționale, cât și prin tactici hibride, mai greu de atribuit direct Rusiei.
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, avertizase anterior că Moscova ar putea organiza inclusiv o operațiune „sub steag fals”, în care să fie folosite drone fabricate în Ucraina. O asemenea acțiune ar putea fi prezentată drept un atac ucrainean, pentru a provoca tensiuni și confuzie între aliați.
Armata lituaniană nu vede acum un atac convențional iminent
Șeful Apărării Lituaniei, generalul Raimundas Vaikšnoras, a transmis că, în acest moment, nu există semne clare privind pregătirea unei agresiuni militare convenționale împotriva Lituaniei sau a celorlalte state baltice. Totuși, el a avertizat că provocările în care să fie folosite mijloace militare nu pot fi eliminate complet.
„Aș spune că nivelul amenințării convenționale sau orice astfel de risc nu este vizibil astăzi, dar posibilitatea utilizării mijloacelor convenționale pentru a provoca ceva nu poate fi exclusă”, a declarat el reporterilor duminică.
Oficialul a precizat că aliații occidentali ai Lituaniei au ajuns la evaluări similare. În aceste condiții, autoritățile cer menținerea unei vigilențe ridicate, urmărirea atentă a declarațiilor și acțiunilor Rusiei, dar și investiții mai mari în apărare și în capacitatea societății de a răspunde unor situații de criză.
Lituania întărește protecția podurilor și a rețelelor de energie
Pe fondul acestor avertismente, Lituania a crescut nivelul de securitate în jurul infrastructurii strategice de transport, energie și comunicații. Printre obiectivele protejate mai atent se află podurile, substațiile electrice, sistemele de alimentare cu gaze și centrele de comunicații.
Autoritățile pregătesc și planuri suplimentare de intervenție, astfel încât reacția să fie mai rapidă în cazul unor sabotaje, atacuri hibride sau alte acțiuni atribuite Kremlinului. Protecția fizică a obiectivelor strategice va fi asigurată de Serviciul Public de Securitate, iar forțele armate vor putea interveni în sprijin, dacă situația o va cere.
Robertas Kaunas a precizat că riscurile sunt analizate permanent, iar măsurile luate sunt coordonate cu aliații NATO. Ministrul a insistat că Lituania nu urmărește să provoace Rusia, ci să își consolideze capacitatea de apărare ca stat membru al NATO și al Uniunii Europene.
Atacurile ucrainene pun presiune pe Rusia
Discuțiile despre posibile provocări rusești s-au intensificat într-o perioadă în care Moscova se confruntă cu o presiune tot mai mare. În ultimele luni, Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone asupra unor instalații din industria petrolieră rusă, ceea ce a afectat infrastructura energetică și aprovizionarea cu combustibil.
Autoritățile lituaniene consideră că aceste dificultăți pot influența deciziile Kremlinului și pot crește riscul unei acțiuni menite să schimbe atenția publică. Din acest motiv, Lituania își întărește apărarea și pregătește din timp răspunsuri pentru eventuale provocări în regiunea baltică.