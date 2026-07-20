Focuri de armă în mijlocul mulțimii, în Arizona: nouă oameni au fost împușcați înainte ca suspectul să fie oprit de poliție

Zece persoane, printre care și un suspect, au fost rănite într-un atac armat produs duminică, 19 iulie, într-un cartier comercial aglomerat din apropierea centrului orașului Tucson, Arizona.
Atac armat într-o zonă aglomerată din Tucson
Incidentul a avut loc în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală. Polițiștii care se aflau într-o patrulare de rutină au auzit focuri de armă și s-au îndreptat spre zona din care veneau zgomotele. La fața locului, agenții au întâlnit un suspect, căruia i-au adresat „comenzi repetate”. Ulterior, polițiștii au tras asupra acestuia, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Poliție din Tucson, Frank Magos.
După ce au tras asupra presupusului autor, polițiștii i-au acordat primul ajutor. Acesta a fost transportat la un spital din zonă cu răni care îi puneau viața în pericol. Frank Magos a oferit aceste informații în timpul unei conferințe de presă organizate în apropierea locului în care s-a produs atacul.
Alte nouă persoane au fost rănite înainte de sosirea poliției
Alte nouă persoane au fost rănite înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului. Victimele au fost transportate la spitale în stare critică, multe dintre ele având răni provocate de gloanțe la nivelul membrelor. Toate persoanele rănite erau adulți. Niciun polițist nu a fost rănit în timpul intervenției, a precizat Frank Magos.
Autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre motivul care ar fi dus la izbucnirea violențelor. Atacul s-a produs într-o zonă în care se aflau numeroși oameni în momentul incidentului, conform ABC.
„Este o atmosferă foarte animată aici, o mulţime foarte plină de viaţă”, a spus Magos.
Împușcăturile ar fi început în urma unei confruntări între două grupuri de persoane care se cunoșteau. Mai mulți trecători ar fi fost loviți de gloanțe în timpul atacului.
Primarul din Tucson: „Un trăgător a început să tragă fără discernământ”
Primarul Regina Romero a declarat că atacatorul a deschis focul într-o zonă aglomerată și a rănit nouă persoane înainte de a fi oprit de un polițist.
„Un trăgător a început să tragă fără discernământ într-o zonă aglomerată, rănind nouă persoane înainte de a fi oprit de un ofiţer al Poliţiei din Tucson”, a declarat primarul Regina Romero.
„Toate victimele au fost stabilizate şi transportate la spital, unde sperăm că se vor recupera toate”, a adăugat ea.
257 de atacuri armate în masă în SUA de la începutul anului
Incidentul produs duminică în Tucson, al doilea oraș ca populație din Arizona, a ridicat la 257 numărul atacurilor armate în masă înregistrate în Statele Unite de la începutul acestui an. O împușcătură în masă este definită ca un incident de violență armată în care cel puțin patru persoane sunt rănite sau ucise.