Incendiu uriaș în Spania. Peste 26.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, iar 1.200 de oameni au fost evacuați înaintea unui nou val de caniculă

Spania se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din acest an. Flăcările izbucnite în apropiere de Madrid au distrus deja aproximativ 26.000 de hectare de teren, iar peste 1.200 de persoane au fost evacuate din calea focului. Situația este cu atât mai dificilă cu cât meteorologii avertizează că țara va intra în următoarele zile sub influența unui nou val de căldură, cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade Celsius în numeroase regiuni.
Flăcările au cuprins mii de hectare în apropiere de Madrid
Incendiul a izbucnit în localitatea Mierla, situată în provincia Guadalajara, la aproximativ 100 de kilometri nord de capitala Madrid. În doar câteva zile, focul s-a extins rapid și a afectat o suprafață vastă din Parcul Natural Sierra Norte.
Potrivit autorităților responsabile cu intervențiile, incendiul continuă să reprezinte o amenințare majoră, iar sute de pompieri și echipe de intervenție luptă fără întrerupere pentru limitarea propagării flăcărilor.
Aproape 30 de cătune au fost evacuate
Pentru protejarea populației, autoritățile spaniole au dispus evacuarea locuitorilor din 28 de sate și cătune aflate în apropierea frontului de foc. În total, aproximativ 1.200 de persoane și-au părăsit locuințele din cauza riscului ridicat.
Până în prezent nu au fost raportate victime, însă oficialii subliniază că prioritatea absolută rămâne salvarea vieților omenești și împiedicarea incendiului să ajungă în zonele locuite.
Președintele regiunii Castilla-La Mancha a declarat că intervenția este una extrem de dificilă, deoarece incendiul afectează o zonă întinsă, formată din numeroase așezări mici, răspândite pe un teritoriu împădurit și greu accesibil.
Canicula complică lupta cu incendiile
Situația este agravată de prognozele meteorologice, care anunță instalarea celui de-al treilea val de căldură din această vară în Spania.
Începând cu următoarele zile, temperaturile sunt așteptate să depășească pragul de 40 de grade Celsius în mare parte a țării, condiții care favorizează răspândirea rapidă a incendiilor de vegetație și îngreunează intervențiile pompierilor.
În paralel, un alt incendiu izbucnit în apropierea orașului Zaragoza a afectat aproximativ 15.000 de hectare, însă autoritățile au anunțat că acesta a fost adus sub control.
Schimbările climatice cresc riscul incendiilor devastatoare
Specialiștii avertizează că frecvența și intensitatea incendiilor forestiere sunt amplificate de schimbările climatice, care aduc perioade mai lungi de secetă și valuri de căldură tot mai severe.
Vegetația uscată și temperaturile extreme creează condiții ideale pentru izbucnirea și propagarea rapidă a focului, iar sudul Europei se confruntă în fiecare vară cu astfel de fenomene.
Peste 104.000 de hectare au ars deja în Spania în 2026
Datele Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS) arată că, de la începutul anului, incendiile au distrus deja aproximativ 104.423 de hectare de teren în Spania.
Anul trecut, țara a înregistrat unul dintre cele mai dificile sezoane din istoria recentă, când peste 393.000 de hectare au fost mistuite de flăcări.
Autoritățile spaniole rămân în stare de alertă, iar echipele de intervenție continuă lupta pentru limitarea incendiului din provincia Guadalajara, în condițiile în care temperaturile extreme prognozate pentru această săptămână ar putea alimenta și mai mult focarele existente.