Incendiu uriaș în Spania. Peste 26.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, iar 1.200 de oameni au fost evacuați înaintea unui nou val de caniculă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 16:37

Spania se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din acest an. Flăcările izbucnite în apropiere de Madrid au distrus deja aproximativ 26.000 de hectare de teren, iar peste 1.200 de persoane au fost evacuate din calea focului. Situația este cu atât mai dificilă cu cât meteorologii avertizează că țara va intra în următoarele zile sub influența unui nou val de căldură, cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade Celsius în numeroase regiuni.

Distribuie articolul