Incendii masive lângă Moscova după un atac cu sute de drone lansat de Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 09:40

Regiunea Moscovei a fost lovită de un atac de amploare cu drone care a vizat un depozit de petrol și un centru logistic. Imagini transmise de localnici pe rețelele de socializare surprind coloane uriașe de fum negru în zona a două orașe aflate la est de capitala Rusiei.

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