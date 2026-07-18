Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Incendii masive lângă Moscova după un atac cu sute de drone lansat de Ucraina

Explozie lângă Moscova

Explozie lângă Moscova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 09:40

Regiunea Moscovei a fost lovită de un atac de amploare cu drone care a vizat un depozit de petrol și un centru logistic. Imagini transmise de localnici pe rețelele de socializare surprind coloane uriașe de fum negru în zona a două orașe aflate la est de capitala Rusiei.

Autoritățile de la Moscova susțin că peste 370 de drone ucrainene ar fi fost lansate spre regiune, iar câteva zeci au fost doborâte în apropierea capitalei. Fumul a fost vizibil chiar din interiorul Moscovei, potrivit filmărilor apărute pe rețelele sociale, potrivit Kyiv Independent.

Deocamdată nu este clară amploarea pagubelor, iar armata ucraineană nu a comentat atacul. Informațiile apărute în mediul online nu au fost încă verificate independent.

Acesta este unul dintre cele mai mari atacuri cu drone raportate în zona Moscovei de la începutul conflictului, iar autoritățile ruse au ridicat nivelul de alertă în regiune.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac Ucrainaexplozie moscovaatac dronerafinărie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe