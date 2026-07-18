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Extern· 1 min citire
Incendii masive lângă Moscova după un atac cu sute de drone lansat de Ucraina
Explozie lângă Moscova
Regiunea Moscovei a fost lovită de un atac de amploare cu drone care a vizat un depozit de petrol și un centru logistic. Imagini transmise de localnici pe rețelele de socializare surprind coloane uriașe de fum negru în zona a două orașe aflate la est de capitala Rusiei.
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