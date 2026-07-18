Canada pregătește evacuarea unei comunități din provincia Ontario, grav afectată de incendii. Fumul continuă să afecteze calitatea aerului din SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 17:19

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Canada. Autorităţile pregătesc evacuarea unei comunităţi izolate din provincia Ontario, ameninţată de flăcările care continuă să se extindă, în timp ce fumul a ajuns deasupra unei mari părţi a Statelor Unite, determinând emiterea de alerte privind calitatea aerului, transmite Reuters.

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