Radicalii iranieni acuză conducerea ţării că pregăteşte ”o lovitură de stat”. Armistiţiul cu SUA este din ce în ce mai fragil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 16:27

Luptele pentru putere din interiorul regimului iranian devin tot mai vizibile după încheierea armistițiului cu Statele Unite. În loc să aducă stabilitate, acordul pare să fi accentuat rivalitățile dintre facțiunile politice și militare de la Teheran, radicalii acuzând conducerea că se îndepărtează de principiile care au stat la baza Revoluției Islamice din 1979. Astfel, tensiunile interne ridică semne de întrebare cu privire la viitorul echilibrului de putere în Iran și la direcția pe care o va urma regimul în perioada următoare.

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