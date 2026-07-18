Rușii jubilează după „cadoul” făcut de Zelenski, prin demiterea ministrului ucrainean al Apărării

Publicat 18 iul. 2026, 11:49 Actualizat 18 iul. 2026, 11:52

Demiterea ministrului ucrainean al Apărării stârnește reacții opuse. Moscova jubilează, în timp ce militarii și societatea civilă de la Kiev critică decizia luată de Volodimir Zelenski și avertizează asupra revenirii la tactici sovietice. Un influent blogger militar din Kiev consideră decizia lui Zelenski drept un „cadou” nesperat oferit lui Putin, într-un moment extrem de dificil pentru Kremlin.

Distribuie articolul