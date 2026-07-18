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Rușii jubilează după „cadoul” făcut de Zelenski, prin demiterea ministrului ucrainean al Apărării

Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării (Profimedia)

Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 11:49
Actualizat18 iul. 2026, 11:52

Demiterea ministrului ucrainean al Apărării stârnește reacții opuse. Moscova jubilează, în timp ce militarii și societatea civilă de la Kiev critică decizia luată de Volodimir Zelenski și avertizează asupra revenirii la tactici sovietice. Un influent blogger militar din Kiev consideră decizia lui Zelenski drept un „cadou” nesperat oferit lui Putin, într-un moment extrem de dificil pentru Kremlin.

Demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. acestuia este considerată până și de ruși o greșeală strategică majoră care ar putea slăbi avantajul tehnologic al Kievului pe câmpul de luptă,l, scrie The Kyiv Post. Publicația relatează despre uriașa satisfacție exprimată public de numeroși militari și bloggeri ruși fanatici ai războiului cu Ucraina după ce liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, l-a înlăturat din funcție pe Fedorov.

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Un influent blogger mmilitar a descris demiterea tânărului IT-ist ca fiind un „cadou” nesperat pentru Rusia, subliniind că acesta reușise să introducă în armată tehnologii care complicaseră tot mai mult operațiunile militare rusești.

Una dintre reformele impulsionate de Fedorov pe care comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucraine, generalul Oleskandr ,Sîrski a sabotat-o a fost introducerea pentru militarii care luptă pe front a contractelor pe durată determinată, în locul mobilizării permanente fără niciun orizont de timp de încetare.

De altfel, președintele Zeelenski a motivat demiterea lui Fedorov tocmai prin tensiunile uriașe dintre acesta și șeful Armatei, subliniind că situație care a scăpat de sub control.

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