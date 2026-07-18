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Extern· 1 min citire
Rușii jubilează după „cadoul” făcut de Zelenski, prin demiterea ministrului ucrainean al Apărării
Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării (Profimedia)
Publicat18 iul. 2026, 11:49
Actualizat18 iul. 2026, 11:52
Demiterea ministrului ucrainean al Apărării stârnește reacții opuse. Moscova jubilează, în timp ce militarii și societatea civilă de la Kiev critică decizia luată de Volodimir Zelenski și avertizează asupra revenirii la tactici sovietice. Un influent blogger militar din Kiev consideră decizia lui Zelenski drept un „cadou” nesperat oferit lui Putin, într-un moment extrem de dificil pentru Kremlin.
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