Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
SUA au lovit din nou Iranul, pentru a 7-a noapte la rând. S-a dat alertă de ripostă în statele din Golf
SUA si Iran au reluat ostiltatile
Armata SUA a încheiat sâmbătă noaptea cea mai recentă serie de lovituri asupra Iranului a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), marcând a şaptea noapte consecutivă de atacuri americane. Totodată, conform CNN, mai multe state din Golf au părut să fie vizate de atacuri în primele ore ale zilei de sâmbătă, autorităţile activând alerte şi îndemnând populaţia să se adăpostească.
Citește și
- 06:45Tensiuni majore în Ucraina: Șeful interimar al SBU, numit ministru interimar al Apărării, în ciuda valulului de proteste și critici publice
- 05:376 locuri din lume unde nu ai vrea să fii dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Acestea sunt cele mai „fierbinți” zone de pe planetă
- 22:15Momentul în care pământul a luat-o la vale cu tot cu clădiri. Dezastru în China, 8 oameni au murit, zeci sunt dați dispăruți
- 21:13Kremlinul ripostează după atacurile asupra flotei. Exporturile Ucrainei prin Marea Neagră, paralizate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News