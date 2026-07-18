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SUA au lovit din nou Iranul, pentru a 7-a noapte la rând. S-a dat alertă de ripostă în statele din Golf

SUA si Iran au reluat ostiltatile

SUA si Iran au reluat ostiltatile

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 07:50

Armata SUA a încheiat sâmbătă noaptea cea mai recentă serie de lovituri asupra Iranului a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), marcând a şaptea noapte consecutivă de atacuri americane. Totodată, conform CNN, mai multe state din Golf au părut să fie vizate de atacuri în primele ore ale zilei de sâmbătă, autorităţile activând alerte şi îndemnând populaţia să se adăpostească.

Siturile vizate de forțele americane

Potrivit CENTCOM, loviturile încheiate la ora 21.30 E.T (4.30 - ora României) au vizat „situri de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de armament şi capabilităţi maritime”, scrie news.ro.

Forţele americane au folosit, între altele, avioane de luptă, drone aeriene şi nave de război, însă comunicatul nu dă detalii privind numărul ţintelor lovite.

Alerte maxime și atacuri cu drone în statele din Golf

„Apărarea antiaeriană a Kuweitului răspunde în prezent unor ameninţări reprezentate de drone ostile”, a transmis armata kuweitiană pe platforma X, precizând că exploziile auzite sunt provocate de interceptarea ţintelor de către sistemele de apărare aeriană.

De asemenea, Ministerul de Interne din Bahrain a anunţat că sirenele de avertizare au fost activate şi le-a cerut locuitorilor să se adăpostească în locuri sigure.

Şi Arabia Saudită a emis pentru scurt timp avertizări în două provincii, Yanbu şi Al-Kharj, înainte de a le ridica câteva minute mai târziu, anunţând că pericolul a trecut.

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