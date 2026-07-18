SUA au lovit din nou Iranul, pentru a 7-a noapte la rând. S-a dat alertă de ripostă în statele din Golf

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 07:50

Armata SUA a încheiat sâmbătă noaptea cea mai recentă serie de lovituri asupra Iranului a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), marcând a şaptea noapte consecutivă de atacuri americane. Totodată, conform CNN, mai multe state din Golf au părut să fie vizate de atacuri în primele ore ale zilei de sâmbătă, autorităţile activând alerte şi îndemnând populaţia să se adăpostească.

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