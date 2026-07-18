Atac israelian asupra Fâșiei Gaza. Cel puţin opt persoane au fost ucise în timpul unei înmormântări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 13:42

Cel puțin opt palestinieni și-au pierdut viața, iar alți 20 au fost răniți vineri, în urma unui atac aerian israelian care a vizat participanții la o înmormântare din tabăra de refugiați Nuseirat, situată în centrul Fâșiei Gaza, au anunțat autoritățile sanitare din enclavă, citate de Reuters.

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