Scandal în Germania. Un apropiat al cancelarului Merz demisionează după decizia de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat

Publicat 18 iul. 2026, 16:50 Sursă Agerpres

Jens Spahn, liderul grupului parlamentar al blocului conservator din Bundestag și unul dintre cei mai apropiați aliați ai cancelarului Friedrich Merz, demisionează din funcție pe fondul controversei generate de decizia sa de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat, potrivit unei scrisori consultate sâmbătă de agențiile dpa și Reuters.

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