Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Scandal în Germania. Un apropiat al cancelarului Merz demisionează după decizia de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat
Jens Spahn. Foto: Profimedia
Publicat18 iul. 2026, 16:50
SursăAgerpres
Jens Spahn, liderul grupului parlamentar al blocului conservator din Bundestag și unul dintre cei mai apropiați aliați ai cancelarului Friedrich Merz, demisionează din funcție pe fondul controversei generate de decizia sa de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat, potrivit unei scrisori consultate sâmbătă de agențiile dpa și Reuters.
Citește și
- 16:30Una dintre cele mai exclusiviste insule din Grecia a fost scoasă la vânzare. Cât trebuie să plătești ca să devină a ta
- 16:27Radicalii iranieni acuză conducerea ţării că pregăteşte ”o lovitură de stat”. Armistiţiul cu SUA este din ce în ce mai fragil
- 15:05Germania ridică nivelul de alertă de securitate la ”ameninţare ridicată”. Anunțul ministrului de Interne
- 14:22Una din trei persoane din lume nu îşi permite o alimentaţie sănătoasă. Avertismentul ONU
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News