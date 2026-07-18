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Scandal în Germania. Un apropiat al cancelarului Merz demisionează după decizia de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat

Jens Spahn. Foto: Profimedia

Jens Spahn. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 16:50
SursăAgerpres

Jens Spahn, liderul grupului parlamentar al blocului conservator din Bundestag și unul dintre cei mai apropiați aliați ai cancelarului Friedrich Merz, demisionează din funcție pe fondul controversei generate de decizia sa de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat, potrivit unei scrisori consultate sâmbătă de agențiile dpa și Reuters.

Spahn, în vârstă de 46 de ani, liderul grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Democrate și al Uniunii Creștin-Sociale (CDU/CSU), alianța condusă de cancelarul Friedrich Merz, a fost puternic criticat după ce s-a aflat că el și soțul său, Daniel Funke, au devenit părinții unui băiețel născut în Statele Unite de o mamă surogat. Cei doi au anunțat miercuri nașterea copilului.

Decizia a stârnit critici în Germania, unde maternitatea surogat este interzisă prin lege. Totodată, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, se opune legalizării acestei practici, poziție susținută anterior și de Jens Spahn, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Sănătății. Maternitatea surogat este interzisă în Germania, însă legislația nu interzice creșterea unui copil născut prin această metodă în afara țării.

'În ultimele zile, am ajuns la concluzia că fericirea mea personală - aceea de a întemeia o familie alături de soțul meu și de a deveni tată - este incompatibilă cu funcția politică pe care o ocup', a scris Spahn în scrisoarea de demisie.

După ce, vineri, mai mulți membri ai partidului i-au cerut demisia, sâmbătă a ieșit la iveală faptul că însuși cancelarul Friedrich Merz i-ar fi solicitat lui Spahn să renunțe la funcție, potrivit unor surse citate de dpa.

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