Una dintre cele mai exclusiviste insule din Grecia a fost scoasă la vânzare. Cât trebuie să plătești ca să devină a ta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 16:30

O insulă privată din Grecia, scoasă foarte rar pe piață, și-a găsit locul printre cele mai spectaculoase proprietăți disponibile în această vară. Este vorba despre Argyronisos, un colț de paradis din nordul Mării Egee, pentru care proprietarii solicită 35 de milioane de euro.

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