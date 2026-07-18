Una dintre cele mai exclusiviste insule din Grecia a fost scoasă la vânzare. Cât trebuie să plătești ca să devină a ta

O insulă privată din Grecia, scoasă foarte rar pe piață, și-a găsit locul printre cele mai spectaculoase proprietăți disponibile în această vară. Este vorba despre Argyronisos, un colț de paradis din nordul Mării Egee, pentru care proprietarii solicită 35 de milioane de euro.
Oferta a fost publicată de agenția imobiliară Engel & Völkers, iar apariția unei astfel de proprietăți pe piață este considerată un eveniment neobișnuit, având în vedere că insulele private din Grecia ajung extrem de rar la vânzare.
Insula a aparținut aceleiași familii timp de peste 60 de ani
Argyronisos este amplasată în strâmtoarea Artemision, între partea de nord a insulei Evia și regiunea Magnesia, la intrarea în Golful Pagasetic. Timp de mai bine de șase decenii, insula s-a aflat în proprietatea familiei Christie.
În ultimii ani, aceasta nu a funcționat ca un resort turistic obișnuit, ci și-a construit reputația ca destinație exclusivistă pentru turismul de wellness. Vizitatorii veneau aici pentru retreat-uri de yoga, sesiuni de meditație și experiențe axate pe sustenabilitate, într-un cadru natural izolat și liniștit.
Cunoscută și sub denumirea de Silver Island, sau „Insula de Argint”, proprietatea s-a remarcat prin conceptul diferit față de marile complexe hoteliere, punând accent pe intimitate și apropierea de natură.
Un tip de proprietate care apare foarte rar pe piață
Argyronisos face parte din categoria restrânsă a insulelor private din Grecia care ajung ocazional la vânzare. Cele mai multe insule elene sunt proprietate publică sau beneficiază de diferite forme de protecție, ceea ce face ca astfel de tranzacții să fie excepții.
Numărul redus al proprietăților disponibile, împreună cu legislația strictă privind protecția mediului și dezvoltările de pe litoral și de pe insule, limitează semnificativ piața acestui tip de active.
Din acest motiv, atunci când o insulă privată este scoasă la vânzare, interesul vine în special din partea investitorilor internaționali, a grupurilor hoteliere și a fondurilor de investiții care urmăresc proiecte ultra-luxury sau reședințe private exclusiviste.
Turismul de wellness a înlocuit modelul clasic de resort
În loc să fie transformată într-un complex hotelier de mari dimensiuni, Argyronisos a fost dezvoltată ca o destinație boutique dedicată relaxării și reconectării cu natura.
Programele de yoga, meditație și experiențele bazate pe sustenabilitate au devenit principalele atracții ale insulei, un concept care se aliniază tendințelor din turismul mediteranean. Tot mai mulți turiști cu venituri ridicate caută în prezent locuri retrase, experiențe autentice și intimitate, preferând astfel de destinații în locul resorturilor aglomerate.
Un alt avantaj al proprietății este amplasarea sa. Deși oferă un grad ridicat de exclusivitate, insula se află relativ aproape de Atena și de centrul Greciei, ceea ce facilitează accesul vizitatorilor veniți din străinătate.
Eventualele proiecte de dezvoltare depind de aprobările autorităților
Documentația care însoțește oferta de vânzare menționează că, în viitor, pe insulă ar putea fi dezvoltate facilități turistice mai ample, însă acest lucru este condiționat de modificarea reglementărilor urbanistice locale.
Orice investiție de acest tip ar trebui să treacă prin evaluări privind impactul asupra mediului, să obțină aprobările urbanistice necesare și să respecte legislația strictă care reglementează dezvoltarea insulelor din Grecia.
În aceste condiții, viitorii cumpărători sunt încurajați să privească Argyronisos în primul rând prin prisma modelului actual de retreat dedicat wellness-ului și a cadrului natural în care se află, fără a conta pe eventuale proiecte de extindere care ar putea fi aprobate în viitor.
Grecia continuă să atragă investiții în segmentul premium
Vânzarea insulei are loc într-o perioadă în care Grecia se bucură de un interes tot mai mare din partea investitorilor internaționali interesați de active turistice premium.
Rezultatele excelente înregistrate de industria turismului în ultimii ani și cererea în creștere pentru destinații exclusiviste din bazinul mediteranean au alimentat investițiile în hoteluri boutique, proprietăți de lux și proiecte dezvoltate pe insulele elene.
Viitorul insulei Argyronisos rămâne, deocamdată, deschis. Proprietatea ar putea continua să funcționeze ca refugiu dedicat turismului de wellness, ar putea deveni o reședință privată sau, dacă autoritățile elene vor acorda aprobările necesare, ar putea face parte dintr-un proiect turistic de mai mare amploare.