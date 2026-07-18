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Extern· 1 min citire
Germania ridică nivelul de alertă de securitate la ”ameninţare ridicată”. Anunțul ministrului de Interne
Alexander Dobrindt. FOTO: FAZ
Germania a decis să majoreze nivelul de alertă de securitate de la „amenințare abstractă” la „amenințare ridicată”, în contextul creșterii numărului de avertismente și informații primite de serviciile de informații privind potențiale riscuri la adresa securității naționale, a declarat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, într-un interviu acordat publicației Welt am Sonntag, citat de Reuters
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