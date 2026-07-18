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Germania ridică nivelul de alertă de securitate la ”ameninţare ridicată”. Anunțul ministrului de Interne

Alexander Dobrindt. FOTO: FAZ

Alexander Dobrindt. FOTO: FAZ

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 15:05

Germania a decis să majoreze nivelul de alertă de securitate de la „amenințare abstractă” la „amenințare ridicată”, în contextul creșterii numărului de avertismente și informații primite de serviciile de informații privind potențiale riscuri la adresa securității naționale, a declarat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, într-un interviu acordat publicației Welt am Sonntag, citat de Reuters

”Riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment în Germania”

”Aceasta înseamnă că riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment în Germania”, a afirmat ministrul.

Dobrindt a adăugat că există indicii clare privind pregătirea unor atacuri împotriva ţării şi că ameninţările vizează infrastructura critică, persoane şi instituţii.

Ministerul german de Interne nu a oferit deocamdată detalii suplimentare privind motivele care au stat la baza modificării nivelului de alertă sau eventualele măsuri suplimentare de securitate.

Germania s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri grave

În luna iunie, un medic de origine saudită a fost condamnat la închisoare pe viaţă după ce a intrat intenţionat cu un autoturism BMW în mulţimea aflată la un târg de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024. Atacul s-a soldat cu şase morţi şi câteva sute de răniţi.

Într-un alt caz, un tribunal german a condamnat anul trecut un cetăţean sirian pentru un atac cu cuţitul inspirat de gruparea jihadistă Statul Islamic, comis în 2024 în timpul unui festival din oraşul Solingen, în vestul Germaniei. Atacul a provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor zece.

 

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