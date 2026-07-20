Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei: peste 400 de aparate au fost lansate într-o singură noapte

Peste 400 de drone au fost lansate în noaptea de duminică spre luni către regiunea Moscova. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a anunțat că majoritatea aparatelor de zbor au fost doborâte de apărarea aeriană înainte să ajungă în apropierea orașului.
Peste 400 de drone, lansate spre regiunea Moscova
Atacul s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, de duminică seara până luni dimineața. Potrivit autorităților ruse, 85 dintre drone au fost distruse în apropierea Moscovei.
„Între orele 20:30 și 5:00, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană cât timp se aflau încă departe de oraș. Optzeci și cinci de drone au fost distruse în apropierea orașului Moscova”, a scris primarul Serghei Sobianin pe Telegram.
Șase persoane au fost transportate la spitalul din Domodedovo
În urma unei explozii, șase persoane au ajuns la spitalul din Domodedovo, oraș aflat la sud de Moscova. Reprezentanții unității medicale nu au precizat dacă victimele au fost rănite în urma atacului cu drone.
„Șase persoane care au suferit răni minore sau grave în urma unei explozii au fost transportate la spitalul din Domodedovo (la sud de Moscova)”, a anunțat spitalul pe Telegram, fără a specifica dacă rănile au fost legate de atacul cu drona.
Orașul Domodedovo găzduiește unul dintre aeroporturile internaționale care deservesc capitala Rusiei.
Atacul asupra Moscovei, după bombardamentele din Kiev
Atacul asupra regiunii Moscova a avut loc după ce capitala Ucrainei a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică. Președintele Volodimir Zelenski a descris bombardamentele drept unul dintre „ cele mai mari atacuri cu rachete balistice”. În urma loviturilor asupra Kievului, o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite.
Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei
În ultimele luni, Ucraina a lansat tot mai multe atacuri împotriva unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei. Autoritățile de la Kiev susțin că operațiunile vizează în special infrastructura de hidrocarburi.