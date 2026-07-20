Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei: peste 400 de aparate au fost lansate într-o singură noapte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:04

Peste 400 de drone au fost lansate în noaptea de duminică spre luni către regiunea Moscova. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a anunțat că majoritatea aparatelor de zbor au fost doborâte de apărarea aeriană înainte să ajungă în apropierea orașului.

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