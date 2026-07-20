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Cel puțin șase morți și 21 de răniți după două cutremure în Peru

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:08

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite în urma a două cutremure produse într-o regiune montană din Peru, au anunțat autoritățile, citate de Reuters.

Zeci de locuințe distruse

Seismele, cu magnitudini de 5,1 și 3,7, au avut loc în provincia Chupaca, regiunea Junín, la aproximativ 300 de kilometri est de Lima. Primul cutremur s-a produs la o adâncime de 24 de kilometri, iar al doilea la 18 kilometri.

Potrivit autorităților, aproximativ 48 de locuințe au fost distruse, iar alte 18 au fost avariate, afectând în jur de 300 de persoane. În zonă sunt amplasate corturi pentru sinistrați.

Echipele de intervenție caută supraviețuitori

Pompierii și echipele de salvare intervin pentru îndepărtarea dărâmăturilor, existând temeri că alte persoane ar putea fi prinse sub ruine.

Peru este una dintre țările cu activitate seismică intensă, fiind situată pe Centura de Foc a Pacificului, unde se produce cea mai mare parte a cutremurelor la nivel mondial.

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