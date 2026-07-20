Cel puțin șase morți și 21 de răniți după două cutremure în Peru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:08

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite în urma a două cutremure produse într-o regiune montană din Peru, au anunțat autoritățile, citate de Reuters.

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