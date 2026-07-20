Român dispărut în Lacul Garda după ce a salvat un copil de 7 ani de la înec. Alexandru este căutat de autorități

Un român în vârstă de 29 de ani este căutat de autoritățile italiene după ce a dispărut în apele Lacului Garda. Alexandru Olaisiu Sorin s-a aruncat în apă pentru a salva un copil de șapte ani aflat în pericol de înec, a reușit să îl aducă în siguranță, însă apoi s-a scufundat și nu a mai revenit la suprafață.
Român dispărut în Lacul Garda după ce a salvat un copil
Incidentul s-a produs sâmbătă, 18 iulie, în apropierea plajei Giamaica din stațiunea Sirmione. În acel moment, Alexandru Olaisiu Sorin conducea o ambarcațiune închiriată de un grup de turiști britanici, din care făcea parte și copilul de șapte ani.
Băiatul a ajuns în apă și nu a mai reușit să se mențină la suprafață. Tânărul român a intervenit imediat, s-a aruncat în lac și a reușit să îl aducă pe copil înapoi la barcă, însă, la scurt timp, și-a pierdut puterile și s-a scufundat. Din acel moment, nimeni nu l-a mai văzut.
Alexandru Olaisiu Sorin lucra pe Lacul Garda
Românul lucra pentru compania Garda Tours, care închiriază ambarcațiuni pe Lacul Garda. El conducea bărci pentru grupurile de turiști care vizitau zona și își petrecea mare parte din timp pe apă, într-un domeniu pe care îl îndrăgea.
Alexandru se stabilise în Sirmione în urmă cu câțiva ani și locuia în Corigliano, în provincia Cosenza. Participase la mai multe cursuri de salvare organizate de compania pentru care lucra și era considerat un ghid bine pregătit, capabil să intervină în situații de urgențăm potrivit presei străine.
Gestul românului a impresionat comunitatea din Sirmione
Fapta tânărului a avut un puternic impact asupra oamenilor din Sirmione, dar și asupra angajatorului și administrației locale. Primarul Luisa Lavelli a vorbit despre curajul și altruismul de care a dat dovadă românul atunci când a ales să își riște viața pentru copil.
„Exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei acestui tânăr salvator. Actul său extraordinar de curaj și altruism a mișcat profund Sirmione”, a declarat primarul Luisa Lavelli.
„Transmitem sincere condoleanțe familiei sale, exprimându-ne profunda recunoștință pentru exemplul pe care persoana iubită l-a dat tuturor. Un copil de șapte ani va putea crește datorită lui.”
Alexandru era bine pregătit pentru situații de urgență
Cei care au lucrat alături de Alexandru spun că acesta era antrenat și obișnuit cu activitatea pe lac. Chiar și în aceste condiții, intervențiile neprevăzute pot deveni extrem de periculoase, mai ales atunci când este nevoie de un efort mare pentru salvarea unei persoane.
„Alexandru, ca toți piloții, era bine antrenat, dar evenimentele neașteptate și urgențele pot deveni o combinație letală. Era un tânăr bine pregătit. Gestul său a fost un exemplu de curaj și altruism; pierderea sa a lăsat întregul sector în stare de șoc”, explică Marcello Bertoldi, proprietarul Bertoldi Boats și consilier pentru minorități .
Tânărul român era pasionat de bărci și motociclete
Oamenii care l-au cunoscut îl descriu drept o persoană amabilă, serioasă și dedicată muncii sale. Alexandru era cunoscut pentru firea sa deschisă și pentru zâmbetul său, iar apropiații spun că putea fi considerat un om pe care te puteai baza.
Tânărul era pasionat de navigație și motociclete, două activități care ocupau un loc important în viața sa. Fie că se afla pe lac sau pe motocicletă, Alexandru își urma pasiunile și își petrecea timpul făcând ceea ce îi plăcea.