Trump susține că China a furat 220 de milioane de fișiere cu date ale alegătorilor și anunță investiții noi de 110 miliarde de dolari

Joi seara, președintele Trump a susținut un discurs prezidențial adresat națiunii pe care, potrivit declarațiilor sale, fiecare american ar fi trebuit să îl audă, însă două mari rețele de televiziune au refuzat să îl difuzeze.
Cea mai mare mușamalizare din istoria Americii — Trump acuză China de furtul datelor electorale
Mesajul transmis a fost că informații recent declasificate ar demonstra că Republica Populară Chineză a realizat cel mai amplu compromis al datelor electorale din istorie, obținând în mod ilegal 220 de milioane de fișiere cu date despre alegătorii americani, pe parcursul mai multor ani, începând cu ciclul electoral din 2020.
Potrivit discursului, datele sustrase includ nume, adrese, numere de telefon, afilierea politică și alte informații necesare pentru a influența procesul democratic din Statele Unite. De asemenea, China ar fi creat o unitate specializată în exploatarea acestor date, dedicată exclusiv acestei operațiuni.
Când președintele Trump a apărut la televiziune joi seara pentru a prezenta aceste informații, NBC și ABC au refuzat să transmită discursul. Trump a afirmat că rețelele „vor să protejeze Stânga Radicală”.
Refuzul de difuzare se află acum în centrul unei dezbateri naționale tot mai ample: ar trebui ca posturile de televiziune care folosesc frecvențe publice să își vadă licențele de emisie reevaluate atunci când refuză să transmită un discurs prezidențial de o asemenea importanță? Congresul ar fi început deja demersuri în această direcție.
Economia continuă să crească
Compania TSMC s-a angajat să investească 100 de miliarde de dolari în producția de semiconductori din Statele Unite, una dintre cele mai mari investiții străine directe anunțate vreodată în istoria SUA.
În cadrul Summitului pentru Apărare și Inovație din Pennsylvania, organizat de Trump împreună cu senatorul Dave McCormick și directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a fost anunțat un angajament suplimentar de 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea sectorului manufacturier.
Împreună cu alte investiții anunțate, valoarea totală a noilor angajamente din această săptămână ar ajunge la 110,3 miliarde de dolari. Potrivit administrației, investițiile totale anunțate de la începutul mandatului se ridică acum la 10,7 trilioane de dolari.
Inițiativa Gold Eagle și alte măsuri
Casa Albă a lansat inițiativa de securitate cibernetică Gold Eagle, administrația a raportat progrese importante în destructurarea rețelelor implicate în traficul de fentanil, iar pe peluza sudică a Casei Albe a fost organizată o demonstrație IndyCar, prezentând viteza, măiestria și cultura motorsportului american.
Datele privind indicele prețurilor de consum (CPI) pentru luna iunie au arătat, că inflația a încetinit mai mult decât se anticipa, pe fondul scăderii prețului carburanților.