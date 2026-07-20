Trump susține că China a furat 220 de milioane de fișiere cu date ale alegătorilor și anunță investiții noi de 110 miliarde de dolari

Publicat 20 iul. 2026, 07:41 Actualizat 20 iul. 2026, 07:44

Joi seara, președintele Trump a susținut un discurs prezidențial adresat națiunii pe care, potrivit declarațiilor sale, fiecare american ar fi trebuit să îl audă, însă două mari rețele de televiziune au refuzat să îl difuzeze.

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