Bilanțul victimelor din armata SUA crește. Un soldat american a murit în Irak după explozia unei drone iraniene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 00:01

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să facă victime în rândul militarilor americani. Armata Statelor Unite a anunțat că un soldat și-a pierdut viața în nordul Irakului în timpul unei operațiuni de detonare controlată a unei drone iraniene doborâte, la doar o zi după ce Pentagonul a confirmat moartea altor doi militari în Iordania.

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