Bilanțul victimelor din armata SUA crește. Un soldat american a murit în Irak după explozia unei drone iraniene

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să facă victime în rândul militarilor americani. Armata Statelor Unite a anunțat că un soldat și-a pierdut viața în nordul Irakului în timpul unei operațiuni de detonare controlată a unei drone iraniene doborâte, la doar o zi după ce Pentagonul a confirmat moartea altor doi militari în Iordania.
În același incident din Irak, un al doilea militar american a fost rănit ușor și primește îngrijiri medicale.
Militarul a murit în timpul unei operațiuni de neutralizare
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că incidentul s-a produs pe 18 iulie, în nordul Irakului, în timpul unei operațiuni de distrugere controlată a unor muniții neexplodate provenite de la o dronă iraniană de atac.
„Un militar american din nordul Irakului a fost ucis în acţiune pe 18 iulie, în timpul unei detonări controlate a unor muniţii neexplodate provenite de la o dronă iraniană de atac cu sens unic doborâtă. Un al doilea militar a fost rănit şi continuă să primească îngrijiri medicale pentru o leziune minoră”, a transmis CENTCOM.
Instituția a anunțat, de asemenea, că în Iordania au fost descoperite rămășițe umane neidentificate, după ce un militar fusese declarat dispărut în timpul unei misiuni.
Numărul militarilor americani uciși a ajuns la 17
Potrivit informațiilor comunicate de armata americană, bilanțul militarilor SUA care și-au pierdut viața în actualul conflict a ajuns la 17.
Anunțul vine la o zi după ce Pentagonul a confirmat moartea a doi soldați americani în Iordania.
Statele Unite au lovit ținte iraniene
În cursul dimineții de duminică, armata americană a lansat atacuri asupra unor obiective militare iraniene și asupra unor unități ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, despre care susține că au fost implicate în atacurile împotriva militarilor americani din Iordania.
„Forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri împotriva membrilor forţelor americane din Iordania pe 17 iulie” s-au aflat printre țintele vizate, a transmis Comandamentul Armatei Americane pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).
Iranul anunță atacuri asupra unor baze din Kuweit
La scurt timp după operațiunea americană, armata iraniană a anunțat că a atacat două baze militare din Kuweit.
Potrivit televiziunii de stat iraniene, acțiunea reprezintă un răspuns la loviturile lansate anterior de Statele Unite asupra unor obiective din Iran, într-o nouă escaladare a tensiunilor din regiune.