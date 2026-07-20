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Președintele Iranului spune că SUA a pornit un „război total” și le transmite cetățenilor să se pregătească pentru consecințe

Masoud Pezeshkian.Foto: Profimedia

Masoud Pezeshkian.Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 19:00

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat luni că Iranul se confruntă cu un război 'total' purtat de SUA și a avertizat în privința consecințelor pentru economia țării, relatează AFP.

'Realitatea este că astăzi Republica Islamică Iran se confruntă cu un război total' purtat de SUA, a declarat Pezeshkian, afirmând că iranienii trebuie 'să accepte consecințele naturale ale acestei rezistențe', potrivit afirmațiilor relatate de site-ul președinției.

'Astăzi, principalul câmp de luptă este cel al economiei și al mijloacelor de subzistență ale populației', a declarat președintele iranian cu prilejul unei întâlniri la Teheran cu responsabili din justiție.

'Dacă presiunea economică va provoca nemulțumire socială (...), imensa susținere a populației față de stat ar risca să fie fragilizată', a avertizat Masoud Pezeshkian.

În iunie, inflația în Iran s-a accelerat puternic sub efectul războiului, atingând vârfuri de aproape 90% de creștere în interval de un an. Cifrele pentru luna iulie nu se cunosc pentru moment.

La sfârșitul lui decembrie, o mișcare de protest declanșată inițial împotriva vieții scumpe a dus la ample manifestații antiguvernamentale care au culminat pe 8 și 9 ianuarie.

Puterea iraniană a declarat oficial peste 3.000 de morți, imputând violențele unor 'acte teroriste' orchestrate de SUA și Israel. ONG-urile cu sediul în străinătate au vorbit despre o reprimare a protestelor care s-a soldat cu mii de morți.

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