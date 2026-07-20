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Extern· 1 min citire
Președintele Iranului spune că SUA a pornit un „război total” și le transmite cetățenilor să se pregătească pentru consecințe
Masoud Pezeshkian.Foto: Profimedia
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat luni că Iranul se confruntă cu un război 'total' purtat de SUA și a avertizat în privința consecințelor pentru economia țării, relatează AFP.
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