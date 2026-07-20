SUA continuă atacurile asupra Iranului. Noi lovituri în porturi cheie și zone strategice, alerte în Bahrain și tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să se intensifice, după ce armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte iraniene strategice, pentru a noua noapte consecutiv. Teheranul a răspuns cu noi atacuri cu rachete, iar autoritățile americane au emis avertismente de securitate pentru cetățenii aflați în Bahrain, pe fondul temerilor privind o posibilă extindere a confruntărilor în regiunea Golfului Persic.
"CENTCOM a început la ora 19:00 ET o nouă serie de lovituri împotriva Iranului, pentru a noua noapte consecutivă", a transmis comandamentul într-o postare pe platforma X.
Armata americană a precizat că atacurile vor continua să "degradeze capacităţile militare iraniene" folosite pentru atacarea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
Agenţia semioficială iraniană Tasnim a relatat, luni, ora locală, că Statele Unite au lovit mai multe oraşe din Iran.
Potrivit Gardienilor Revoluţiei şi presei de stat iraniene, explozii au fost auzite în oraşul Tabriz, din nord-vestul ţării, în Chabahar şi Konarak, la Golful Oman, în Bandar Mahshahr şi Bandar Imam Khomeini, la Golful Persic, în oraşele de coastă Jask şi Sirik, situate la Strâmtoarea Ormuz, precum şi în oraşul-port Bushehr.
O navă a luat foc în apropierea Strâmtorii Ormuz Operaţiunile
Comerciale Maritime ale Regatului Unit (UKMTO) au anunţat că au primit o informaţie potrivit căreia o navă a luat foc în largul coastelor Omanului, în apropierea Strâmtorii Ormuz.
Potrivit UKMTO, incidentul s-a produs la aproximativ opt mile marine nord-vest de localitatea Kumzar, din nordul Omanului.
"Cauza incendiului nu a fost verificată în acest moment", a precizat UKMTO.
Iranul lansează un nou val de rachete
Iranul a lansat un nou val de rachete din provincia vestică Lorestan către "ţinte inamice", a relatat agenţia de presă de stat IRNA. Nu au fost oferite alte detalii despre ţintele vizate.
Ambasada SUA îi avertizează pe americanii din Bahrain şi afirmă că Iranul ar putea încerca să vizeze capitala
"Îi îndemnăm pe toţi americanii să rămână vigilenţi, să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte cele mai recente recomandări ale Ambasadei SUA", a transmis ambasada într-o postare pe X, fără a oferi alte detalii.
Avertismentul a fost emis în contextul în care Statele Unite au anunţat că au lansat o nouă rundă de lovituri împotriva Iranului, iar explozii au fost auzite în întreaga ţară. Iranul a declarat că a lansat un nou val de rachete către "ţinte inamice", însă presa de stat nu a oferit alte detalii despre obiectivele vizate.
Sirenele au răsunat în Bahrain cu câteva ore în urmă, a anunţat Ministerul de Interne al ţării.