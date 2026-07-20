SUA continuă atacurile asupra Iranului. Noi lovituri în porturi cheie și zone strategice, alerte în Bahrain și tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

Publicat 20 iul. 2026, 08:02 Actualizat 20 iul. 2026, 08:05

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să se intensifice, după ce armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte iraniene strategice, pentru a noua noapte consecutiv. Teheranul a răspuns cu noi atacuri cu rachete, iar autoritățile americane au emis avertismente de securitate pentru cetățenii aflați în Bahrain, pe fondul temerilor privind o posibilă extindere a confruntărilor în regiunea Golfului Persic.

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