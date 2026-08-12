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Politica· 2 min citire
George Simion, singurul lider de partid prezent la Forumul de la Neptun: „Singura soluție este un guvern stabil”
Publicat12 aug. 2026, 08:23
SursăRealitatea PLUS
George Simion a fost singurul lider politic prezent la Forumul de la Neptun, întâlnire unde se dezbat cele mai mari probleme ale țării. Președintele AUR a transmis că singura soluție pentru România este un guvern stabil, conform Realitatea PLUS.
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