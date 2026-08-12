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Politica· 2 min citire

George Simion, singurul lider de partid prezent la Forumul de la Neptun: „Singura soluție este un guvern stabil”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 08:23
SursăRealitatea PLUS

George Simion a fost singurul lider politic prezent la Forumul de la Neptun, întâlnire unde se dezbat cele mai mari probleme ale țării. Președintele AUR a transmis că singura soluție pentru România este un guvern stabil, conform Realitatea PLUS.

„V-ați învățat într-un fel și nu o să mai meargă în felul ăsta în care a funcționat societatea românească timp de 35 de ani. M-aș fi așteptat din partea organizatorilor dacă veneau și ceilalți președinți de partid. Nu e o bucurie că sunt singurul președinte de partid. Dacă veneau mai mulți, speram să ne închideți aici într-o cameră de hotel să nu ne mai dați drumul până nu are țara un guvern stabil. Singura soluție pentru a avea predictibilitate, stabilitate este ca să dăm României un guvern până în decembrie 2030 cel puțin, rezultat în urma unor alegeri.

Noi ar trebui să punem pe masă un plan de țară, un plan național, care să aibă grijă și de ultimul cetățean pentru a avea acces la educație și la șanse. Din păcate nu facem asta și i-am găsit pe cei cu comunele. De acord, reorganizarea trebuie să pornească, dar trebuie să pornească și de sus: de la numărul de parlamentari, de la cele șapte poliții locale și de la cele șase sectoare pe care le avem în București, de la cele peste 1000 și ceva de instituții, pentru că sunt prea multe controale.

Puținii antreprenori de aici, de pe litoral, care mi s-au plâns în timpul pauzei au o problemă cu doamna ministru de la Mediu, care a închis ultimele două sau trei afaceri profitabile de aici din Mamaia. Asta era grija României, de asta acolo proteja dumneaei mediul. Fiecare instituție caută să se facă utilă și caută să dea niște amenzi. Așa că dacă mă întrebați ce are nevoie mediul antreprenorial, în primul și în primul rând, înainte de orice strategie, înainte de orice măsură, are nevoie să fie lăsat în pace, să funcționeze, să poată să producă.”

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