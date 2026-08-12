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Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea, acuzații grave: „Starea de alertă energetică a fost instituită ilegal de Guvern”
Publicat12 aug. 2026, 07:30
Actualizat12 aug. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Suntem într-o stare de alertă energetică instituită ilegal de Guvern, a transmis Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea PLUS. În cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" moderată de Anca Alexandrescu, europarlamentarul AUR a mai dezvăluit cum a fost distrus sistemul energetic și cum statul alocă sute de milioane de euro pentru închiderea minelor și a centralelor.
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