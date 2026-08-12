Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Situație critică la Cernavodă. Buzoianu: "Estimarea de nouă zile nu mai este valabilă"
Diana Buzoianu
Publicat12 aug. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS
Diana Buzoianu a declarat că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului fluviului Dunărea. "Suntem într-un scenariu sumbru. S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă", a transmis aceasta.
Citește și
- 10:08Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Dâmbul de pe Dunăre, dovada unor lucrări eșuate. Diana Buzoianu trebuie să spună cine le-a autorizat și cine răspunde”
- 09:35Cristian Șipoș (senator AUR): „Cu atâtea resurse naturale la dispoziție, putem construi un sistem energetic care să nu depindă de mixul energetic”
- 09:33Fost director CEO, acuzații grave: „Când făceam profit, am deranjat firma OMV”
- 09:27Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News