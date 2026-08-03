Au început restricțiile la consumul de apă. Într-o localitate din Constanța se oprește alimentarea pe timpul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:39

Seceta extremă începe să afecteze alimentarea cu apă. Localitatea Mihail Kogălniceanu va avea apă doar pe timpul zilei, pentru că rezervoarele nu mai pot fi umplute în timp real, din cauza consumului uriaș, dar și a debitelor scăzute.

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