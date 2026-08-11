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Incendiu puternic la o pensiune din Cluj-Napoca. Flăcările s-au extins la două clădiri învecinate - VIDEO

Incendiu Cluj Napoca/ Sursa foto: ZCJ.ro

Incendiu Cluj Napoca/ Sursa foto: ZCJ.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:10

Un incendiu de amploare a izbucnit noaptea trecută, în jurul orei 03:00, la o pensiune de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cluj-Napoca. Șase persoane au reușit să iasă singure din clădire înainte de sosirea pompierilor. Flăcările s-au extins la acoperișurile a două imobile de locuit aflate în apropiere. Trei persoane dintr-o locuință învecinată au fost consultate de echipajele medicale după ce au suferit atacuri de panică.

La intervenție au participat pompierii Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, sprijiniți de echipaje din Turda, Huedin și Dej. La fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, o autoscară și două echipaje SMURD. Incendiul a fost localizat în jurul orei 04:00. Pompierii au reușit astfel să oprească propagarea flăcărilor dincolo de zona deja afectată.

Focul a distrus aproximativ 350-400 de metri pătrați din acoperișul pensiunii și a afectat porțiuni mici din acoperișurile clădirilor învecinate. După localizarea incendiului, echipele de intervenție au verificat construcțiile pentru a descoperi și lichida eventualele focare ascunse. Flăcările au fost stinse în totalitate, iar o autospecială a rămas la fața locului pentru supravegherea zonei. Intervenția a beneficiat și de sprijinul a două autospeciale din Bistrița și Mureș, precum și al unei autocisterne aparținând companiei de salubritate.

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