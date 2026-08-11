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Locale· 1 min citire
Accident de muncă în Siret: doi muncitori, găsiți inconștienți într-un decantor de apă uzată. Se fac manevre de resuscitare
SMURD
Doi bărbați au fost găsiți inconștienți marți dimineață, într-un decantor de apă uzată din orașul Siret. Muncitorii efectuau lucrări de mentenanță în interiorul spațiului închis. Primele informații indică o posibilă acumulare de gaze toxice, însă cauza nu a fost încă stabilită. Echipajele de intervenție încearcă să îi salveze, iar la fața locului sunt aplicate manevre de resuscitare.
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