Fritz a pierdut mandatul, oamenii lui au început linșajul. Ipocrizia atinge cote maxime: cum îl apărau USR-iștii în trecut pe Lucian Pahonțu-VIDEO

Ipocrizia USR-iștilor atinge cote maxime în scandalul momentului. În 2018, când Liviu Dragnea cerea înființarea unei Comisii de anchetă în Parlament pentru activitatea lui Lucian Pahonțu la SPP, USR făcea scut în fața lui. Acum, după ce legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar a fost promulgată, aceiași politicieni au început să-l linșeze pe șeful SPP și cer audierea lui în Parlament. Culmea, investigația jurnaliștilor Recorder în care au fost lansate acuzații la adresa lui Pahonțu a fost publicată imediat după ce Dominic Fritz a rămas fără fotoliul de edil.
Motivul pentru care USR a atacat ancheta anti-Pahonțu la CCR
În 2018, Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, că ar fi folosit angajații instituției pentru a strânge informații politice. De asemenea, fostul lider PSD susținea că Pahonțu ar fi încercat să influențeze oameni din Guvern și că transmitea anumite mesaje procurorilor și judecătorilor.
”Nu am încredere în șeful acestei instituții, în general, Pahonțu. De foarte mulți ani își depășește atribuțiile. De foarte mulți ani folosește această instituție, angajații acestei instituții, să colecteze informații, pe de o parte. Iar pe de altă parte, să să încerce să influențeze, poate câteodată a și reușit, oameni din Guvern, oameni din partide, într-un sens sau altul”, a declarat Liviu Dragnea.
La aceea vreme, Liviu Dragnea a cerut înființarea unei comisii de anchetă privind Serviciul de Pază și Protecție pentru a clarifica situația.
Jurnalistă: ”Veți face această comisie pentru ancheta SPP?”
Liviu Dragnea: ”Am spus că eu cred că n-avem cum să evităm această comisie de anchetă parlamentară, pentru că încep să apară cât mai... din ce în ce mai multe lucruri și cred că trebuie să le lămurim, pentru că se pare că acolo sunt... lucruri mai grave decât bănuiam noi”.
Proiectul a trecut de Camera Deputaților și Senat. Culmea, imediat după votul din Parlament, USR a atacat înființarea Comisiei anti-Pahonțu la CCR.
Lider USR, în 2018: Comisia anti-Pahonțu este ridicolă
”Noi considerăm această Comisie de anchetă ridicolă, în sensul că misiunea ei este să investigheze dacă SPP a avut o influenţă asupra procesului politic, proces politic care se întâmplă, şi ştim toţi, este mai ales pe lângă CEx al PSD, în jurul domnului Dragnea, deci, practic, domnul Dragnea înfiinţează o comisie care să verifice dacă SPP l-a influenţat pe el însuşi. (...) Prin urmare, noi vom ataca la Curtea Constituţională proiectul acesta de hotărâre. (...) Această hotărâre nu are nici măcar expunere de motive, a fost făcută pe repede înainte”, a transmis Claudu Năsui.
Și fostul senator USR, Vlad Alexandrescu, făcea atunci scut în fața lui Lucian Pahonțu.
”PSD-ALDE îşi creează o altă comisie, de data asta de pură imagine, pentru verificarea domnului general Pahonţu. În schimb, refuză o comisie specială pe care USR o propune, şi anume o comisie prin care încercăm să modificăm, să armonizăm şi să ameliorăm sistemul de vot din această ţară. Este o comisie de imagine, pur şi simplu de decor, constituită la cheremul domnului Tăriceanu şi Dragnea”, a spus senatroul USR.
Un alt lider USR care i-a luat apărarea lui Lucian Pahonțu în 2018 este Bogdan Rodeanu.
”SPP nu este de competența unei comisii speciale înființată cu dedicație pentru ca domnul președinte Liviu Dragnea să continuă propaganda statului paralel”, spunea atunci Rodeanu.
Acum, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar, USR-iștii au început linșajul la adresa șefului SPP. Lucian Pahonțu este acuzat, într-o anchetă jurnalistică realizată de jurnaliștii de casă ai USR, că ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale regimului Ceaușescu și ar fi participat la represiunea manifestanţiilor din 21 decembrie 1989, de la Bucureşti. Ba mai mult, şi câteva luni mai târziu, la intervenţiile în forţă împotriva protestatarilor din Piaţa Universităţii, înainte şi în timpul Mineriadei din iunie 1990.
De altfel, câțiva dintre susținătorii lui Fritz au protestat în fața Palatului Cotroceni și i-au cerut președintelui să-l demită pe șeful SPP. Aceștia cer audierea șefului SPP în Parlament, deși în 2018 se opuneau vehement. Lucian Pahonțu a negat ferm acuzațiile care i se aduc în spațiul public.