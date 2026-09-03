Fritz a pierdut mandatul, oamenii lui au început linșajul. Ipocrizia atinge cote maxime: cum îl apărau USR-iștii în trecut pe Lucian Pahonțu-VIDEO

Publicat 3 sept. 2026, 23:39 Sursă Realitatea PLUS

Ipocrizia USR-iștilor atinge cote maxime în scandalul momentului. În 2018, când Liviu Dragnea cerea înființarea unei Comisii de anchetă în Parlament pentru activitatea lui Lucian Pahonțu la SPP, USR făcea scut în fața lui. Acum, după ce legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar a fost promulgată, aceiași politicieni au început să-l linșeze pe șeful SPP și cer audierea lui în Parlament. Culmea, investigația jurnaliștilor Recorder în care au fost lansate acuzații la adresa lui Pahonțu a fost publicată imediat după ce Dominic Fritz a rămas fără fotoliul de edil.

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