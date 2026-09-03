Miză uriașă la ÎCCJ: judecătorii decid astăzi dacă Guvernul trebuie să plătească aproape 5 miliarde de lei restanțe salariale magistraților

Publicat 3 sept. 2026, 08:11 Actualizat 3 sept. 2026, 08:25

Înalta Curte ar urma să pronunțe astăzi, 3 septembrie, decizia definitivă în procesul privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Miza financiară este de aproximativ 5 miliarde de lei, iar Guvernul contestă obligația de a găsi fondurile necesare.

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