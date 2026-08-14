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Justitie· 1 min citire

Răsturnare de situație în dosarul lui Viorel Pașca. Tribunalul Bihor a ridicat sechestrul de peste 6 milioane de euro

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 14:23
Actualizat14 aug. 2026, 14:24

Tribunalul Bihor a ridicat, vineri, sechestrul în valoare de peste 6 milioane de euro instituit asupra conturilor și bunurilor lui Viorel Pasca și ale familiei sale, acuzați că ar fi gestionat o rețea de cămine ilegale în localitatea Dumbrava, județul Bihor.

Sechestrul de 6,4 milioane de euro, contestat în instanță

"Societatea de avocati DOSEANU&ASOCIATII a obținut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT in dosarul Viorel Pasca.

Peste 13.000.000 lei banii cheltuiți pentru îngrijirea bolnavilor

4.600.000 euro daune morale

Banii de salarii ridicați la perchezitii

Conturi bancare

Casele unde locuiau bolnavii

Mașinile cu care erau transportați bolnavii”, au scris avocații lui Viorel Pașca pe Facebook.

Apărarea a susținut că măsurile asigurătorii sunt nelegale și neîntemeiate

La 31 iulie, Tribunalul Bihor a amânat pentru 14 august pronunțarea asupra contestației depuse de avocații lui Viorel Pașca și ai membrilor familiei sale împotriva măsurilor asigurătorii dispuse de DIICOT. Acestea vizau instituirea sechestrului asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani, a căror valoare depășește 6 milioane de euro.

Vă reamintim că la începutul lunii iulie, procurorii au instituit un sechestru record, în valoare de 6,4 milioane de euro, în dosarul privind căminele din Bihor. Măsura a vizat bunurile mobile și imobile deținute de Viorel Pașca și familia sa, precum și patrimoniul Asociației Dumbrava.

Avocații au susținut că măsurile asigurătorii sunt nelegale și neîntemeiate și au solicitat ridicarea integrală a sechestrului. De cealaltă parte, procurorii DIICOT au cerut menținerea măsurilor dispuse.

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