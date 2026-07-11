Rusia suspendă temporar transportul maritim prin Canalul Don-Azov după atacul ucrainean asupra navelor sale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 14:09

Rusia a suspendat temporar traficul maritim prin Canalul Don-Azov, care leagă fluviul Don de Marea Azov, după ce Ucraina a atacat 13 nave rusești în Marea Azov, potrivit unor surse din industria exporturilor de cereale citate de Reuters.

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