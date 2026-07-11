Rusia suspendă temporar transportul maritim prin Canalul Don-Azov după atacul ucrainean asupra navelor sale

Rusia a suspendat temporar traficul maritim prin Canalul Don-Azov, care leagă fluviul Don de Marea Azov, după ce Ucraina a atacat 13 nave rusești în Marea Azov, potrivit unor surse din industria exporturilor de cereale citate de Reuters.
Rusia a oprit temporar transportul prin Canalul Don-Azov, o rută navigabilă importantă care conectează fluviul Don cu Marea Azov, în urma unui atac lansat de Ucraina asupra unor nave rusești, au declarat pentru Reuters trei surse din industria exporturilor de cereale. Potrivit acestora, atacul a vizat vineri 13 nave rusești aflate în Marea Azov, dintre care zece erau petroliere.
Potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters, grănicerii ruși au notificat companiile de transport că, începând de vineri, de la ora 18:10 (ora locală), nu vor mai fi aprobate cererile de tranzitare prin Strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră. În notificare nu este menționat și momentul în care restricțiile vor fi ridicate. Grănicerii ruși se află în subordinea Serviciului Federal de Securitate (FSB).
Impact asupra exporturilor de cereale
Suspendarea circulației pe această rută ridică îngrijorări în sectorul agricol, în condițiile în care analiștii estimează că până la un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei – cel mai mare exportator mondial de grâu – tranzitează Marea Azov.
Regiunile Rostov și Krasnodar, printre cele mai importante zone agricole ale Rusiei, sunt situate de-a lungul Mării Azov, iar Strâmtoarea Kerci găzduiește al doilea cel mai mare port al Rusiei din bazinul Mării Negre.
Până la ora transmiterii acestei știri, Ministerele Agriculturii și Transporturilor din Rusia nu au comentat informațiile.
Cum a reacționat piața cerealelor
Pe fondul informațiilor privind posibila închidere a rutei maritime, cotațiile grâului pe bursa Euronext au crescut vineri cu până la 4%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni.
În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în special asupra rafinăriilor de petrol, ceea ce a contribuit la apariția unor probleme de aprovizionare cu combustibil în anumite regiuni ale Rusiei.
Analiști și organizații internaționale avertizează de mai mult timp că războiul din Ucraina reprezintă un risc pentru comerțul mondial cu cereale, având în vedere că atât Rusia, cât și Ucraina folosesc Marea Neagră pentru exporturile agricole. Cu toate acestea, până în prezent, conflictul nu a provocat perturbări majore ale comerțului internațional cu cereale.