Regele Charles și prințul Harry s-au întâlnit după aproape un an. Monarhul și-a revăzut nepoții pentru prima dată din 2022

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 13:43

Regele Charles al III-lea și regina Camilla s-au întâlnit vineri cu prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai acestora, Archie și Lilibet, la reședința Highgrove din vestul Angliei. A fost prima întâlnire dintre suveran și nepoții săi din ultimii trei ani.

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