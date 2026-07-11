Regele Charles și prințul Harry s-au întâlnit după aproape un an. Monarhul și-a revăzut nepoții pentru prima dată din 2022

Regele Charles al III-lea și regina Camilla s-au întâlnit vineri cu prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai acestora, Archie și Lilibet, la reședința Highgrove din vestul Angliei. A fost prima întâlnire dintre suveran și nepoții săi din ultimii trei ani.
Regele Charles al III-lea și regina Camilla s-au întâlnit vineri cu prințul Harry, soția acestuia, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, la domeniul Highgrove, reședința regală din vestul Angliei, relatează Reuters.
Potrivit unei surse de la Palatul Buckingham, întâlnirea a avut un caracter strict privat, iar Casa Regală nu va publica fotografii, imagini video sau alte detalii despre reuniunea de familie.
Pentru regele Charles, aceasta a fost prima întâlnire cu nepoții săi, Archie și Lilibet, din anul 2022.
Archie și Lilibet/ Profimedia
Prima întâlnire dintre tată și fiu după aproape un an
Reuniunea marchează și prima întâlnire față în față dintre regele Charles și prințul Harry din luna septembrie a anului trecut.
Harry revine în Marea Britanie doar o dată sau de două ori pe an, după ce s-a mutat în Statele Unite împreună cu Meghan și copiii lor, în urma rupturii publice de familia regală și a renunțării la rolul de membru activ al Casei Regale.
Relația dintre Harry și familia regală rămâne tensionată
Relațiile dintre prințul Harry și familia regală au rămas tensionate în ultimii ani. În 2023, ducele de Sussex a publicat volumul autobiografic Spare, în care a formulat numeroase critici la adresa tatălui său și a fratelui său, prințul William.
Anul trecut, Harry declara că își dorește o reconciliere cu familia, mai ales în contextul în care regele Charles urmează tratament pentru cancer.
„Nu știu cât timp îl voi mai avea pe tatăl meu”, afirma atunci prințul.
Probleme legate de securitate și un proces pierdut
Vizita lui Harry în Regatul Unit a avut loc după o săptămână dificilă pentru acesta. Prințul a participat la mai multe evenimente caritabile și a fost prezent la pronunțarea hotărârii într-un proces privind încălcarea vieții private intentat împotriva publisherului ziarului Daily Mail, proces pe care l-a pierdut.
Totodată, înaintea vizitei au existat discuții privind măsurile de securitate și locul în care urma să fie cazat. Harry a contestat în instanță reducerea protecției poliției britanice, însă a pierdut procesul anul trecut și a susținut că această situație a contribuit la deteriorarea relației cu tatăl său.
Întâlnirea de la Highgrove este considerată un gest important în încercarea de apropiere dintre prințul Harry și familia regală britanică, deși Palatul Buckingham nu a oferit detalii privind eventualele discuții purtate între membrii familiei.