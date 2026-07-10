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Incredibil! Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani. Legendarul actor lansează primul album cu piese compuse în ultimii 60 de ani
Anthony Hopkins/ Profimedia
După o carieră de excepție în cinematografie, Anthony Hopkins surprinde din nou. La 88 de ani, actorul premiat cu două Oscaruri își face debutul discografic și va lansa primul său album, care reunește compoziții scrise de-a lungul a șase decenii și inspirate din copilăria sa petrecută în Țara Galilor.
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