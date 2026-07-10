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Timp Liber· 2 min citire

Incredibil! Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani. Legendarul actor lansează primul album cu piese compuse în ultimii 60 de ani

Anthony Hopkins/ Profimedia

Anthony Hopkins/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:24

După o carieră de excepție în cinematografie, Anthony Hopkins surprinde din nou. La 88 de ani, actorul premiat cu două Oscaruri își face debutul discografic și va lansa primul său album, care reunește compoziții scrise de-a lungul a șase decenii și inspirate din copilăria sa petrecută în Țara Galilor.

Un nou capitol pentru legenda de la Hollywood

Anthony Hopkins a semnat un contract cu celebra casă de discuri Decca Classics și va lansa luna viitoare albumul „Life Is a Dream”, primul material discografic din cariera sa.

Albumul cuprinde piese compuse în ultimii 60 de ani, multe dintre ele păstrate până acum doar în manuscris sau în arhiva personală a actorului.

Prima piesă, inspirată din copilăria sa

Single-ul de debut, „Bracken Road”, este inspirat de amintirile din copilărie ale actorului în Margam, în sudul Țării Galilor. Hopkins evocă prin muzică peisajele care i-au marcat primii ani de viață – străzile, câmpiile, fermele și munții din apropierea casei familiei sale.

Actorul s-a născut în Port Talbot și a început să studieze pianul la doar patru ani, muzica fiind prima sa mare pasiune.

Mărturii emoționante: „Muzica a fost prima mea iubire”

Anthony Hopkins spune că, înainte de actorie, muzica a ocupat un loc special în viața sa.

„Muzica a fost prima mea dorință. Am compus toată viața. Unele dintre aceste piese au rămas cu mine timp de decenii și mă întorc mereu la ele. Întreaga mea viață este un vis. Să semnez cu Decca este onoarea unei vieți”, a declarat actorul.

Album interpretat de artiști de renume

Compozițiile lui Hopkins sunt interpretate de dirijorul Gustavo Dudamel, laureat al premiului Grammy, alături de Orchestra Filarmonică, ceea ce conferă proiectului o dimensiune artistică de prestigiu.

Cunoscut pentru rolurile memorabile din „Tăcerea mieilor” și „Tatăl”, pentru care a câștigat două premii Oscar, Anthony Hopkins demonstrează că, la aproape 90 de ani, își transformă prima pasiune într-un nou succes artistic.

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