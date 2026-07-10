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Nu doar din vinete! Zacusca de dovlecei, rețeta de vară care cucerește tot mai multe bucătării
Zacusc ă dovlecei/ Profimedia
Dacă vrei să încerci altceva decât clasica zacuscă de vinete, zacusca de dovlecei poate fi alegerea perfectă în această vară. Se prepară din ingrediente accesibile, are un gust delicat și este o alternativă apreciată de cei care vor să profite de legumele de sezon.
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