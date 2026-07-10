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Nu doar din vinete! Zacusca de dovlecei, rețeta de vară care cucerește tot mai multe bucătării

Zacusc ă dovlecei/ Profimedia

Zacusc ă dovlecei/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:08

Dacă vrei să încerci altceva decât clasica zacuscă de vinete, zacusca de dovlecei poate fi alegerea perfectă în această vară. Se prepară din ingrediente accesibile, are un gust delicat și este o alternativă apreciată de cei care vor să profite de legumele de sezon.

Zacusca este unul dintre preparatele nelipsite din cămările românilor, însă nu trebuie să fie făcută doar din vinete. Dovleceii pot fi transformați într-o zacuscă la fel de gustoasă, cu o textură fină și un gust echilibrat, potrivit Click!.

Rețeta este ușor de pregătit și nu necesită tehnici complicate, fiind potrivită inclusiv pentru cei care nu au multă experiență în bucătărie.

Ingrediente simple, la îndemâna oricui

Pentru această rețetă sunt necesare:

  • 3 kg de dovlecei curățați de coajă și semințe;

  • 1 kg de ceapă;

  • 1 kg de morcovi;

  • 1,5 kg de ardei kapia sau gogoșari;

  • 700 ml de suc de roșii;

  • 500 ml de ulei;

  • 3-4 foi de dafin;

  • sare, după gust;

  • piper boabe sau măcinat;

  • o lingură de zahăr.

Cum se prepară zacusca de dovlecei

Primul pas este spălarea și curățarea dovleceilor de coajă și semințe. Aceștia se dau pe răzătoare sau se mărunțesc cu ajutorul unui robot de bucătărie, apoi se presară cu sare și se lasă să elimine excesul de apă. După aceea, dovleceii se storc foarte bine.

În paralel, ardeii se coc, se curăță de coajă și semințe, apoi se toacă mărunt.

Într-o cratiță încăpătoare se încălzește uleiul și se călește ceapa tocată fin. Se adaugă morcovii rași, apoi dovleceii, ardeii copți și sucul de roșii.

Secretul unui preparat reușit

Compoziția se fierbe la foc mic aproximativ două ore, amestecând periodic pentru a nu se prinde de fundul vasului. Spre final se adaugă foile de dafin, sarea, piperul și lingura de zahăr, care ajută la echilibrarea gustului.

Rezultatul este o zacuscă aromată și cremoasă, ideală pentru a fi păstrată în borcane și savurată în sezonul rece, dar și o modalitate excelentă de a valorifica dovleceii din grădină sau din piață în plin sezon.

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