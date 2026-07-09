Ciulama de pui ca în copilărie, cu un ingredient surpriză. Rețeta unui renumit bucătar chef român

Dacă vrei un preparat tradițional reinterpretat, această ciulama de pui cu legume, năut și smântână este o alegere inspirată. Rețeta propusă de chef Paul Constantin este simplă și nu necesită ingrediente greu de găsit.
Dacă suntem în căutarea unei rețete delicioase în această perioadă, ciulamaua de pui cu legume va fi alegerea perfectă. Rețeta este una recomandată de șef Paul Constantin și, din fericire, nici nu are nevoie de prea multe ingrediente complicate pentru a fi pregătită!, scrie Click!
Ingredientele necesare
Pentru a pregăti această ciulama tradițională delicioasă trebuie să avem la îndemână 500 de grame de piept de pui, 400 de grame de smântână, 300 ml de apă, 150 de grame de năut fiert, 50 de grame de mazăre, 50 ml de vin alb, 40 ml de ulei de măsline și, nu în ultimul rând, două cepe. De asemenea, ne mai trebuie un cartof, o căciulie de usturoi, 2-3 grame de sare, un gram de piper și frunzele de la o legătură de pătrunjel. Odată ce avem toate aceste ingrediente pregătite, vom putea începe să pregătim ciulamaua.
Cum se prepară ciulmaua, pas cu pas
Potrivit sefpaulconstantin.ro, primul pas care trebuie urmat este să tăiem pieptul de pui în cubulețe și să tocăm ceapa mărunt. Uleiul de măsline se pune într-o oală suficient de mare și se va căli ceapa până când devine translucidă.
Mai departe, se adaugă și puiul, care trebuie să devină alb și fraged. Apoi, în oală se adaugă usturoiul tocat mărunt și vinul alb, după care alcoolul trebuie lăsat să se evapore, vreme de 2-3 minute.
Pasul următor este să adăugăm cartofii tăiați cuburi, năutul fiert, mazărea și apa. Totul se amestecă bine se acoperă cu un capac și se lasă pe foc vreme de 15-20 de minute. Atunci când toate legumele sunt fierte, se adaugă smântâna, sarea și piperul.
Atunci când sosul este îndeajuns de cremos, oala se ia de pe foc și se presară deasupra frunzele de pătrunjel.