Ciulama de pui ca în copilărie, cu un ingredient surpriză. Rețeta unui renumit bucătar chef român

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:15

Dacă vrei un preparat tradițional reinterpretat, această ciulama de pui cu legume, năut și smântână este o alegere inspirată. Rețeta propusă de chef Paul Constantin este simplă și nu necesită ingrediente greu de găsit.

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