Jucăriile squishy, adorate de copii, pot ascunde substanțe periculoase. La ce trebuie să fie atenți părinții

Jucăriile squishy, cunoscute pentru textura lor moale și pentru faptul că revin la forma inițială după ce sunt strânse, au devenit foarte populare în rândul copiilor. În ultimii ani, însă, unele dintre aceste produse au ajuns în atenția autorităților europene, după ce analizele de laborator au identificat substanțe chimice care pot ridica probleme de siguranță.
Studiile existente nu arată că toate jucăriile squishy sunt periculoase. Totuși, în cazul unor produse analizate, cercetătorii au constatat că acestea pot elibera compuși organici volatili. Expunerea la astfel de substanțe a fost evaluată ca posibil risc în anumite situații de utilizare, mai ales în cazul copiilor mici.
Ce au găsit cercetătorii în jucăriile analizate
Una dintre cele mai importante investigații a fost realizată de Agenția Daneză pentru Protecția Mediului, care a analizat 12 jucării squishy disponibile pe piață. Cercetătorii au urmărit ce substanțe chimice se află în materialele acestor jucării și ce compuși sunt eliberați în aer după deschiderea produselor.
Analiza a identificat mai multe substanțe organice, printre care N,N-dimetilformamidă, cunoscută și ca DMF, ciclohexanonă, trietilendiamină și diferite substanțe parfumante. Unele dintre acestea sunt folosite în procese industriale sau pentru modificarea proprietăților materialelor.
Cercetătorii au analizat inclusiv scenarii în care un copil ar ține jucăria aproape de față pentru o perioadă lungă, de exemplu în timpul somnului. Pentru anumite substanțe și în anumite situații de expunere, evaluarea de risc a indicat niveluri care necesitau atenție.
Problema nu este forma jucăriei, ci substanțele folosite
Jucăriile squishy sunt fabricate, în general, din materiale spongioase, precum spuma poliuretanică. Pentru a obține elasticitatea, textura sau mirosul produsului, producătorii pot folosi diferiți aditivi.
Riscul analizat de cercetători nu este legat de faptul că jucăria este moale sau elastică, ci de posibilitatea ca anumite substanțe din material să fie eliberate treptat în aer sau să ajungă în contact cu utilizatorul.
Ce a analizat Comisia Europeană
Subiectul a fost evaluat și la nivel european. Comitetul Științific pentru Riscuri de Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente, organism consultativ al Comisiei Europene, a analizat datele disponibile privind substanțele organice emise de aceste jucării.
SCHEER a evaluat valorile toxicologice de referință pentru anumite substanțe eliberate de squishi-uri și a analizat implicațiile pentru siguranța jucăriilor în cadrul legislației europene.
Marcajul CE nu înseamnă că fiecare jucărie a fost verificată individual
Pe multe jucării vândute în Uniunea Europeană apare marcajul CE, însă acesta nu înseamnă că fiecare produs a fost testat individual de o autoritate înainte de a ajunge în magazine.
Marcajul CE reprezintă declarația producătorului că produsul respectă cerințele europene aplicabile. În cazul jucăriilor, responsabilitatea pentru conformitate revine producătorului sau importatorului, iar autoritățile pot face verificări și pot retrage produsele care nu respectă regulile.
Prin urmare, existența marcajului CE nu elimină complet riscul ca pe piață să ajungă produse neconforme.
Sunt toate squishy-urile periculoase?
Nu toate squishy-urile sunt periculoase pentru copii. Analizele au vizat anumite produse și au arătat că unele dintre acestea pot elibera substanțe chimice care necesită atenție. Riscul depinde de materialele folosite, de procesul de fabricație, de calitatea produsului și de nivelul de expunere.
Problema este mai probabilă în cazul produselor fără informații clare despre producător, al jucăriilor cumpărate din surse nesigure sau al produselor care nu respectă cerințele europene.
La ce trebuie să fie atenți părinții
Specialiștii recomandă evitarea jucăriilor fără date clare despre producător sau importator și alegerea produselor comercializate prin surse cunoscute. În acest fel, părinții pot reduce riscul de a cumpăra produse neconforme sau greu de verificat.
Un miros chimic puternic și persistent poate fi, de asemenea, un motiv de prudență. Acesta nu dovedește automat că o jucărie este periculoasă, dar poate indica prezența unor substanțe volatile care merită investigate.
Pentru copiii mici este importantă și respectarea recomandărilor de vârstă. La această vârstă, jucăriile pot ajunge frecvent în contact cu gura sau pot fi ținute aproape de față pentru perioade mai lungi.