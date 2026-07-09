Jucăriile squishy, adorate de copii, pot ascunde substanțe periculoase. La ce trebuie să fie atenți părinții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:39

Jucăriile squishy, cunoscute pentru textura lor moale și pentru faptul că revin la forma inițială după ce sunt strânse, au devenit foarte populare în rândul copiilor. În ultimii ani, însă, unele dintre aceste produse au ajuns în atenția autorităților europene, după ce analizele de laborator au identificat substanțe chimice care pot ridica probleme de siguranță.

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