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Tulcea, din nou sub RO-ALERT: risc de cădere a unor drone, pe fondul războiului din Ucraina

Mesaj RO-Alert transmis populației

Mesaj RO-Alert transmis populației

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 09:03

Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis luni dimineața în nordul județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau fragmente de dronă.

Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit, luni dimineața, în jurul orei 6:55, un nou mesaj RO-ALERT în care este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesajul de alertă extremă, autoritățile îndeamnă populația să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

"În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereți exteriori", se arată în mesajul RO-ALERT.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023 - 2025.

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