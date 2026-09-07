Tulcea, din nou sub RO-ALERT: risc de cădere a unor drone, pe fondul războiului din Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 09:03

Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis luni dimineața în nordul județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau fragmente de dronă.

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