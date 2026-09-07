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Social· 1 min citire
Tulcea, din nou sub RO-ALERT: risc de cădere a unor drone, pe fondul războiului din Ucraina
Mesaj RO-Alert transmis populației
Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis luni dimineața în nordul județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau fragmente de dronă.
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