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Extern· 1 min citire
Europa, în flăcări! Valul de incendii a ajuns și în Olanda: imagini apocaliptice VIDEO
Incendii Europa/ Captură video
Publicat5 aug. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS
Valul incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene a ajuns și în Olanda. Un incendiu de amploare a izbucnit într-o rezervație naturală din provincia Brabantul de Nord, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare de teren.
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