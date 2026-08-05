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Europa, în flăcări! Valul de incendii a ajuns și în Olanda: imagini apocaliptice VIDEO

Incendii Europa/ Captură video

Incendii Europa/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS

Valul incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene a ajuns și în Olanda. Un incendiu de amploare a izbucnit într-o rezervație naturală din provincia Brabantul de Nord, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare de teren.

Sute de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului din Olanda, iar intervenția este îngreunată de temperaturile ridicate, seceta prelungită și vântul puternic, care favorizează extinderea focului.


Din cauza pericolului reprezentat de flăcări, un camping aflat în apropierea focarului a fost evacuat în timpul nopții. Totodată, circulația trenurilor a fost suspendată temporar.


În paralel situația rămâne critică și în Grecia, Spania și Franța, unde incendiile de vegetație au făcut prăpăd.

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