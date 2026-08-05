Europa, în flăcări! Valul de incendii a ajuns și în Olanda: imagini apocaliptice VIDEO

Publicat 5 aug. 2026, 07:53 Sursă Realitatea PLUS

Valul incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene a ajuns și în Olanda. Un incendiu de amploare a izbucnit într-o rezervație naturală din provincia Brabantul de Nord, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare de teren.

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