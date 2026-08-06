Măsurile luate de Guvernul Italiei după protestele uriașe de la Napoli: câți bani se dau pentru zonele afectate de cutremur

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:20

După protestul de amploare de la Napoli, Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Seismul cu magnitudinea 4,7 a avariat grav numeroase clădiri. Peste 120 de persoane au rămas fără locuințe și sunt cazate în hoteluri. Alte 26 de persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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