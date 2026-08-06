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Măsurile luate de Guvernul Italiei după protestele uriașe de la Napoli: câți bani se dau pentru zonele afectate de cutremur

Georgia Meloni

Georgia Meloni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:20

După protestul de amploare de la Napoli, Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Seismul cu magnitudinea 4,7 a avariat grav numeroase clădiri. Peste 120 de persoane au rămas fără locuințe și sunt cazate în hoteluri. Alte 26 de persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sute de oameni au protestat față de Guvern

Premierul Giorgia Meloni a aprobat ajutorul de 100 de milioane de euro pentru acoperirea pagubelor. Banii vor fi folosiți pentru repararea clădirilor avariate din comuna Pozzuoli. Decizia a fost luată după ce sute de oameni au ieșit în stradă. Protestatarii au acuzat Guvernul italian că nu a intervenit suficient de repede pentru sprijinirea sinistraților.

Autoritățile au anunțat că aproximativ 400 de locuințe nu mai pot fi folosite după cutremur. Aproximativ 570 de persoane au reușit să își găsească o locuință provizorie. Alte 128 de persoane sunt în continuare cazate în hoteluri. Seismul s-a produs la o adâncime de trei kilometri, iar 26 de oameni au ajuns la spital.

Locuitorii vorbesc despre teamă și nervozitate

Oamenii din zonă spun că trăiesc în continuare cu teama unui nou cutremur. „Sentimentul este unul de ușoară frică. Da, apare și nervozitatea, dar trece repede. În primul rând, când locuiam în casa de lemn, unele lucruri erau depozitate în anumite locuri și chiar puteau să cadă. Astăzi există un dulap acolo, iar acele lucruri se mișcă. Simțim cum vibrează oalele și tigăile, dar nu mai este ca pe vremuri”, a povestit un localnic.

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