Viața se schimbă în bine pentru trei zodii după 23 iulie. Mercur își încheie retrogradarea și aduce vești excelente

Publicat 22 iul. 2026, 20:24 Sursă Your Tango

Ziua de 23 iulie marchează sfârșitul retrogradării lui Mercur, unul dintre cele mai urmărite evenimente astrologice ale verii. După câteva săptămâni în care au fost semnalate întârzieri, neînțelegeri și planuri date peste cap, această schimbare de energie este asociată cu o perioadă mai clară și mai favorabilă.

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