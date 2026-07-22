Viața se schimbă în bine pentru trei zodii după 23 iulie. Mercur își încheie retrogradarea și aduce vești excelente

Ziua de 23 iulie marchează sfârșitul retrogradării lui Mercur, unul dintre cele mai urmărite evenimente astrologice ale verii. După câteva săptămâni în care au fost semnalate întârzieri, neînțelegeri și planuri date peste cap, această schimbare de energie este asociată cu o perioadă mai clară și mai favorabilă.
În astrologie, revenirea lui Mercur în mers direct este legată de o comunicare mai eficientă, decizii luate cu mai multă încredere și o stare generală de optimism. Pentru trei zodii, această zi poate marca începutul unei etape în care lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze.
Gemeni
Pentru nativii Gemeni, ziua de 23 iulie vine cu un sentiment puternic că lucrurile se schimbă în bine. Problemele și frustrările din ultimele săptămâni rămân în urmă, iar optimismul revine încă din primele ore ale dimineții.
Vei simți că ai mai multă energie și că privești viitorul cu încredere. Chiar și gesturile simple, precum cafeaua de dimineață sau începutul unei conversații, îți vor da impresia că totul capătă un alt sens.
În această perioadă alegi să te îndepărtezi de negativitate și să nu mai consumi timp cu conflicte sau informații care îți strică starea de spirit. Preferi să te concentrezi pe ceea ce îți aduce liniște și bucurie.
Pești
Pentru Pești, încheierea retrogradării lui Mercur aduce o stare de bine care se menține pe parcursul întregii zile.
Te trezești cu zâmbetul pe buze și ai impresia că totul curge mai ușor decât în ultimele săptămâni. În plus, reușești să îți exprimi mai clar emoțiile și gândurile, iar acest lucru îi apropie pe cei din jur.
Entuziasmul tău devine molipsitor, iar energia pozitivă pe care o transmiți îi influențează și pe ceilalți. O simplă discuție sau un gest de bunătate poate schimba atmosfera din jurul tău.
Este una dintre acele zile în care ai senzația că lucrurile bune vin natural, fără efort.
Capricorn
Capricornii privesc această perioadă ca pe un nou început. Chiar dacă zilele trecute au fost dificile, acum apare convingerea că fiecare dimineață oferă șansa unui restart.
Sfârșitul retrogradării lui Mercur te ajută să vezi mai limpede ce îți dorești și, mai ales, să comunici acest lucru celor din jur.
Înțelepciunea acumulată în ultimele săptămâni își spune cuvântul, iar dialogurile devin mai productive. Vei observa că oamenii îți înțeleg mai bine punctul de vedere, iar acest lucru elimină multe dintre tensiunile recente.
Pe 23 iulie, optimismul și dorința de a privi înainte sunt cele care îți schimbă perspectiva și te ajută să începi un capitol nou cu mai multă încredere.