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Hollywood, în șoc. „Fetița din Godzilla” s-a stins din viață la numai 18 ani

„Fetița din Godzilla” s-a stins din viață la numai 18 ani. Foto: Profimedia

„Fetița din Godzilla” s-a stins din viață la numai 18 ani. Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 20:45
Actualizat21 iul. 2026, 20:49
SursăTMZ

Lumea filmului este în doliu după moartea actriței Kaylee Hottle, cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Jia din seria „Godzilla”. Tânăra și-a pierdut viața la doar 18 ani, în urma unui accident rutier produs marți dimineață în statul american Maryland.

Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții în rândul fanilor francizei și al comunității artistice.

Tatăl actriței a confirmat decesul

Informația privind moartea lui Kaylee Hottle a fost confirmată de tatăl acesteia, Joshua Hottle. Acesta a oferit o declarație presei și a vorbit despre tragedie și într-o transmisiune live pe rețelele sociale, folosind limbajul semnelor.

Potrivit acestuia, a fost nevoit să călătorească din Texas pentru a recupera trupul neînsuflețit al fiicei sale.

Joshua Hottle a precizat că tânăra a fost implicată într-un accident rutier grav și că, la scurt timp după impact, a fost contactat de autorități. Medicii i-au transmis ulterior că inima actriței s-a oprit în drum spre spital, în ciuda manevrelor de resuscitare, scrie TMZ.

Rolul din „Godzilla” i-a adus recunoașterea internațională

Originară din Atlanta, statul Georgia, Kaylee Hottle provenea dintr-o familie cu mai multe generații de persoane surdomute, pentru care limbajul semnelor reprezenta principala formă de comunicare.

Și-a început cariera încă din copilărie, apărând în reclame, inclusiv într-o campanie pentru aplicația de mesagerie video Glide, utilizată pe scară largă de comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz.

Momentul care i-a schimbat cariera a venit în 2021, odată cu distribuirea sa în filmul „Godzilla vs. Kong”. Kaylee a interpretat-o pe Jia, adolescenta care comunica prin limbajul semnelor cu King Kong, rol care i-a adus aprecierea publicului și a criticilor.

Succesul personajului a făcut ca actrița să revină în același rol și în producția din 2024, „Godzilla x Kong: The New Empire”.

A avut apariții și în televiziune

Pe lângă filmele din universul „Godzilla”, Kaylee Hottle a apărut și într-un episod al serialului „Magnum P.I.”.

În sezonul al patrulea al producției, actrița a interpretat personajul Joon, marcând una dintre puținele sale apariții în televiziune înainte de moartea sa prematură.

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