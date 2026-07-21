Hollywood, în șoc. „Fetița din Godzilla” s-a stins din viață la numai 18 ani

Publicat 21 iul. 2026, 20:45 Actualizat 21 iul. 2026, 20:49 Sursă TMZ

Lumea filmului este în doliu după moartea actriței Kaylee Hottle, cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Jia din seria „Godzilla”. Tânăra și-a pierdut viața la doar 18 ani, în urma unui accident rutier produs marți dimineață în statul american Maryland.

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