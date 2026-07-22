Cum îngrijești roșiile în iulie ca să rodească până la sfârșitul verii. Cele trei reguli de aur pe care nu trebuie să le neglijezi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 15:02

Luna iulie este una dintre cele mai importante perioade pentru cultivatorii de roșii, deoarece plantele se află în plină dezvoltare și au nevoie de îngrijire atentă pentru a produce fructe sănătoase și abundente. Lucrările efectuate în această etapă influențează direct cantitatea și calitatea recoltei din august, motiv pentru care specialiștii recomandă respectarea câtorva reguli esențiale de întreținere.

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