Implantul de sprâncene realizat la clinică în București. Ce influențează prețul intervenției?

Publicat 22 iul. 2026, 12:36 Actualizat 22 iul. 2026, 13:55

Tot mai multe persoane caută informații despre implantul de sprâncene și prețul acestei intervenții, realizată în București. Procedura devine o alternativă populară pentru machiajul permanent sau alte metode temporare, oferind un aspect mult mai apropiat de cel natural.

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