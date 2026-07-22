Ce se întâmplă în organism dacă stai pe scaun mai mult de 8 ore pe zi.Semnalul de alarmă tras de cardiologi

Publicat 22 iul. 2026, 12:20 Actualizat 22 iul. 2026, 12:23

Statul prelungit pe scaun a devenit o parte firească a vieții de zi cu zi, însă acest obicei poate avea efecte serioase asupra sănătății inimii. Specialiștii avertizează că sedentarismul crește riscul de boli cardiovasculare, chiar și în cazul persoanelor care fac mișcare în mod regulat.

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