Advertising
Advertising
Timp Liber· 1 min citire
Sărbătoarea zilei 22 iulie: Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și Sfânta Maria Magdalena
sarbatoare
Sfânta Maria Magdalena, originară din Magdala, o așezare pescărească situată pe malul vestic al Lacului Ghenizaret, este una dintre cele mai iubite și cinstite femei din tradiția creștină. Potrivit Sfintei Scripturi, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de șapte duhuri necurate, iar în urma acestei minuni ea a ales să-I devină ucenică și să-L urmeze cu credință până la sfârșit.
Citește și
- 07:23Horoscopul zilei, miercuri, 22 iulie 2026. O zi favorabilă deciziilor importante și schimbărilor în plan personal
- 07:08Sărbătoarea zilei: Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia, cinstiți pe 21 iulie
- 11:12Unde ieșim în săptămâna 20-26 iulie, în București. Spectacole, expoziții și ateliere de vară
- 07:42Horoscop 20 iulie 2026. O zodie primește o veste importantă în timp ce unii nativii trebuie să fie atenți la bani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News