Sărbătoarea zilei: Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia, cinstiți pe 21 iulie

Publicat 21 iul. 2026, 07:08 Actualizat 21 iul. 2026, 07:14

În fiecare an, la data de 21 iulie, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia. Canonizarea lor a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința desfășurată în perioada 5–7 martie 2008, iar proclamarea solemnă a avut loc la 5 iunie 2008, la Mănăstirea Neamț, cu prilejul sărbătorii Înălțării Domnului.

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