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Scandal în Grecia, după imaginile cu un ospătar care‑și servește clienții în apă – VIDEO

Imaginea cu un ospătar din Grecia care trece prin apă ca să ajungă la clienți stârnește revoltă pe internet

Imaginea cu un ospătar din Grecia care trece prin apă ca să ajungă la clienți stârnește revoltă pe internet

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 12:04

Scandal în Grecia după un videoclip devenit viral! Un ospătar a fost filmat în timp ce intra în mare ca să servească turiștii aflați pe șezlonguri în apă, iar imaginile au împărțit internetul în două tabere.

Un ospătar din insula Paros a ajuns celebru după ce a fost filmat traversând apa cu vin și pahare pentru clienții unui local de lux.

Unii spun că este dovada unui serviciu exclusivist, alții consideră că angajații sunt împinși prea departe pentru a satisface dorințele turiștilor bogați.

Cazul a reaprins discuțiile despre limitele turismului de lux și condițiile de muncă din Grecia. Internauții s-au împărțit între cei care apreciază gestul și cei care spun că astfel de scene seamănă mai mult cu exploatarea angajaților decât cu ospitalitatea.

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