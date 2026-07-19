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Scandal în Grecia, după imaginile cu un ospătar care‑și servește clienții în apă – VIDEO
Imaginea cu un ospătar din Grecia care trece prin apă ca să ajungă la clienți stârnește revoltă pe internet
Scandal în Grecia după un videoclip devenit viral! Un ospătar a fost filmat în timp ce intra în mare ca să servească turiștii aflați pe șezlonguri în apă, iar imaginile au împărțit internetul în două tabere.
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