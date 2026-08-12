Donald Trump confirmă că a schimbat în secret avionul în Turcia din cauza unei amenințări: „Sunt țintă. Fac ce îmi spun!”

Donald Trump a confirmat că echipa sa de securitate a decis să îl mute în secret într-un alt avion, la începutul lunii iulie, pe fondul unei posibile amenințări la adresa sa. Președintele american spune că nu a cerut personal această măsură, ci a urmat recomandările oamenilor responsabili de securitatea sa.
Trump spune că a urmat recomandările echipei de securitate
Operațiunea a avut loc pe 8 iulie, pe aeroportul din Ankara, după participarea președintelui american la summitul NATO din Turcia. În acel moment existau îngrijorări privind posibilitatea unui atac iranian, iar echipa de securitate a decis ca Trump să nu se întoarcă la bordul aeronavei în care era așteptat.
Președintele SUA a vorbit marți despre cele întâmplate și a confirmat că schimbarea avionului a fost făcută la recomandarea echipei care se ocupă de protecția sa.
„Au vrut să mă pună într-un alt zbor, într-un alt avion, cu aceeași securitate. Au vrut să o fac, așa că am făcut-o. Fac ce îmi spun”, a declarat Donald Trump, la întoarcerea dintr-o călătorie.
Potrivit informațiilor apărute despre operațiunea de securitate, Trump ar fi fost transportat pe ascuns până la o altă aeronavă, astfel încât plecarea sa să nu poată fi urmărită cu ușurință. În același timp, Air Force One a decolat cu 12 jurnaliști la bord, aceștia crezând că președintele se afla în avion.
„Primesc multe amenințări de care nu sunteți conștienți”
Întrebat de ce serviciile responsabile de securitatea sa au considerat necesară o asemenea măsură, Donald Trump a spus că presupune că exista o amenințare suficient de serioasă pentru schimbarea planului de zbor.
„Îmi imaginez că a existat o amenințare”, a spus președintele american.
Trump a precizat că situația nu îl surprinde, deoarece primește frecvent amenințări, multe dintre ele nefiind făcute publice.
„Primesc multe amenințări de care nu sunteți conștienți”, a transmis liderul de la Casa Albă.
Planul inițial prevedea ca Donald Trump să plece din Ankara spre Regatul Unit cu același Boeing 747 cu care ajunsese în Turcia. Îngrijorările privind siguranța sa au determinat însă Casa Albă să modifice planurile în ultimul moment. Președintele a fost urcat într-o altă aeronavă, mai veche, care era considerată mai sigură în condițiile respective.