Aeroportul din Catania, închis din cauza erupției Etna. Mii de turiști blocați în plin sezon pe Sicilia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:08

Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană Sicilia, a rămas închis miercuri din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna, măsura afectând mii de călători, inclusiv turiști străini, informează DPA.

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