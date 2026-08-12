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Aeroportul din Catania, închis din cauza erupției Etna. Mii de turiști blocați în plin sezon pe Sicilia

Erupție a vulcanului Etna (foto: profimedia)

Erupție a vulcanului Etna (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:08

Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană Sicilia, a rămas închis miercuri din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna, măsura afectând mii de călători, inclusiv turiști străini, informează DPA.

Spațiul aerian al aeroportului a fost închis cel puțin până la ora locală 18:00 (16:00 GMT), în contextul în care cenușa vulcanică pune în pericol desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene.

Haos pe aeroport: zboruri suspendate până la ora 18:00

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, expulzează de vineri cantități importante de cenușă și roci incandescente. Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV) a transmis că lava a început să se reverse prin două deschideri aflate la altitudinile de 2.360 și 2.750 de metri. Ulterior, au apărut încă două puncte de emisie a lavei.

Zborurile au fost perturbate încă de la sfârșitul săptămânii trecute, iar în ultimele zile autoritățile au decis închiderea completă a spațiului aerian de deasupra aeroportului din Catania. Situația afectează puternic sezonul turistic, Sicilia fiind în această perioadă una dintre destinațiile preferate de vizitatorii străini.

Turiștii caută rute alternative prin Palermo și cu trenul

Mulți pasageri încearcă să găsească rute alternative prin aeroportul din Palermo, capitala insulei, sau să folosească transportul feroviar.

Norul de cenușă emis de Etna a ajuns marți și deasupra Maltei, potrivit Reuters. Companiile aeriene au anulat mai multe curse pe aeroportul maltez, aflat la aproximativ 220 de kilometri sud de vulcan.

Etna are o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe frecvent și este monitorizat permanent de autoritățile italiene.

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