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Extern· 2 min citire
Aeroportul din Catania, închis din cauza erupției Etna. Mii de turiști blocați în plin sezon pe Sicilia
Erupție a vulcanului Etna (foto: profimedia)
Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană Sicilia, a rămas închis miercuri din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna, măsura afectând mii de călători, inclusiv turiști străini, informează DPA.
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