Sesizare din oficiu

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, polițiștii Secției 5 din Craiova s-au autosesizat în acest caz și au demarat cercetările.

Din primele verificări a reieșit că, în perioada martie 2025 - martie 2026, tânăra, angajată ca educator într-o unitate de învățământ preșcolar privată, ar fi manifestat comportamente ce pot fi încadrate la infracțiunea de purtare abuzivă, în timpul programului de lucru.

Copiii, în centrul anchetei

Anchetatorii susțin că victimele ar fi mai mulți copii înscriși la grădinița respectivă. În prezent, sunt analizate toate circumstanțele în care s-ar fi produs incidentele, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea situației.

Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca, în funcție de probele administrate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre natura exactă a faptelor, însă ancheta este în plină desfășurare.